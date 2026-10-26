המשטרה: התראות על הפגנות חרדיות ביום הבחירות

בבלי

לוחמי חטיבת הצנחנים השלימו שני מבצעים ביהודה ושומרון. בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה נעצרו חמישה מחבלים - שלושה מזוהים עם חמאס ושניים עם הג'יהאד האסלאמי. במבצע נוסף בהובלת חטיבת בנימין פשטו לוחמי גדוד 202 על למעלה מ-50 יעדים, ביצעו סריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחקרו חשודים המזוהים עם חמאס. המבצעים הם חלק מהפעילות המתמשכת של אוגדת יהודה ושומרון לסיכול טרור.