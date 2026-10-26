בני ברק: השביתה בגנים בוטלה ברגע האחרון
לאחר פגישה לילית עם ראש העיר חנוך זייברט, הושגו הסכמות עם ועד העובדים והגנים נפתחו כסדרם | יו"ר הוועד: החלטה אחראית למען עיר התורה
לאחר פגישה לילית עם ראש העיר חנוך זייברט, הושגו הסכמות עם ועד העובדים והגנים נפתחו כסדרם | יו"ר הוועד: החלטה אחראית למען עיר התורה
יום לפני הבחירות: מועמד אחד מוביל בהימורים על ראשות הממשלה בפולימרקט • בהימור נוסף על המפלגה הגדולה בכנסת, "ישר!" זוכה להסתברות של 72.5% לעומת 26.5% לליכודישראל גרוס ודוד קליין
השופט גרוסקופף דן בבקשה דחופה של הגר"ש מרקוביץ' • איום על 1,266 תלמידים ואברכים | ההכרעה שתקבע את עתיד אם הישיבות (עולם הישיבות)חיים כהן
ברוך מרזל, ממייסדי עוצמה יהודית ומקורבו לשעבר של בן גביר, הודיע כי יתמוך בציונות הדתית • שיבח את סמוטריץ' והעביר ביקורת מרומזת: "בלי רעש וצלצולים"דוד קליין
לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ממשל טראמפ מעודד את ראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן להתמודד על תפקיד מזכ"ל האו"ם. גם רוסיה וסין תומכות במועמדות המשותפת. אורבן מעוניין בתפקיד אך מהסס להתמודד כל עוד אינו בטוח בסיכוייו. טראמפ וסגנו ואנס צפויים לתמוך במועמדותו, וההכרזה עשויה להגיע לאחר בחירות אמצע הכהונה בארה"ב. מזכ"ל האו"ם הנוכחי אנטוניו גוטרש יסיים את כהונתו בסוף השנה לאחר שתי קדנציות.צוות בבלי
מטוס צבאי סעודי נחת בשעות האחרונות בשדה התעופה מהרבאד בטהרן עם שר ההגנה הסעודי, הנסיך ח'אלד בן סלמאן, על סיפונו. הוא עומד בראש משלחת של "ברית מכה" יחד עם עאצם מוניר, רמטכ"ל צבא פקיסטן, ואבראהים קאלין, ראש המודיעין הטורקי. המשלחת תקיים מפגש רשמי וראשון מסוגו עם איראן בבירתה. ההתעללות החות'ית בסעודים צפויה לעמוד בראש סדר היום.צוות בבלי
ארבעה פלסטינים נהרגו בשלוש תקיפות ישראליות שבוצעו ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. שני הרוגים נספו בתקיפת אוהל באזור אלאקלימי במערב ח'אן יונס בדרום הרצועה. בנוסף, נהרג אדם ונפגעו נוספים בתקיפה בשכונת רמאל במערב העיר עזה. תקיפה נוספת על אוהל של משפחת חמאידה במואצי ח'אן יונס הביאה למותו של אנס אכרם חמאידה ולפציעת נוספים.צוות בבלי
דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאאי הודיע כי פגישה בטהרן בהשתתפות בכירים מסעודיה, פקיסטן וטורקיה עשויה להוות צעד ראשון לחיזוק הביטחון האזורי תוך הסתמכות על מדינות האזור. בפגישה יידונו ההתפשטות הישראלית, ההתפתחויות בפלסטין ובאזורים הסמוכים ללבנון, וכן השלכות התוקפנות האמריקנית נגד איראן על ביטחון האזור. בקאאי הוסיף כי לאיראן אין חשיבות מי עומד בראש ישראל, שכן לאורך שנות קיומה היא לא הביאה לאזור דבר מלבד אלימות והרג.צוות בבלי
עיתונאים פלסטינים דיווחו על שני הרוגים פלסטינים בעקבות תקיפת רחפן על ג'יפ בדרום דיר אלבלח במרכז רצועת עזה. מדובר באירוע חריג יחסית - תקיפה על רכב שהביאה להרוגים.צוות בבלי