פרשת הצוללות: יועץ תקשורת הורשע בתיווך לשוחד

בבלי

דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאאי הודיע כי פגישה בטהרן בהשתתפות בכירים מסעודיה, פקיסטן וטורקיה עשויה להוות צעד ראשון לחיזוק הביטחון האזורי תוך הסתמכות על מדינות האזור. בפגישה יידונו ההתפשטות הישראלית, ההתפתחויות בפלסטין ובאזורים הסמוכים ללבנון, וכן השלכות התוקפנות האמריקנית נגד איראן על ביטחון האזור. בקאאי הוסיף כי לאיראן אין חשיבות מי עומד בראש ישראל, שכן לאורך שנות קיומה היא לא הביאה לאזור דבר מלבד אלימות והרג.