אירוע יוצא דופן התרחש בסוף השבוע האחרון כאשר שוטרי מחוז ש"י עצרו חתן פלסטיני בן 22 מהכפר ראבוד בדרכו לטקס החתונה. הרכב המקושט שבו נסע הוחרם למשך 30 ימים, לאחר שהתברר כי החתן מעולם לא השיג רישיון נהיגה כדין, וכי לוחיות הרישוי של הרכב הוסתרו במסגרת קישוט שיירת החתונה.

המקרה אירע במהלך פעילות אכיפה מוגברת שביצעו שוטרי תחנת עציון במרחב יהודה לאורך סוף השבוע. הפעילות התמקדה באיתור עבירות תנועה חמורות ומעשי בריונות בכבישים. צוות סיור משטרתי זיהה שיירת רכבים, ובתוכה את הרכב המקושט של החתן והכלה, כשלוחיות הרישוי מכוסות לחלוטין.

"יש לי צילום של הרישיון בטלפון"

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כאשר עצרו השוטרים את הרכב לבדיקה שגרתית, טען החתן המתרגש בתחילה כי רישיון הנהיגה שלו אינו ברשותו באותו רגע, אך הוא מחזיק צילום של המסמך בטלפון הנייד שלו. אולם השוטרים המנוסים הבחינו בשינוי פיזי במצבו של החתן - הוא החל להזיע בשפע ונראה מתוח ולחוץ באופן ניכר.

תוך זמן קצר שינה החתן את גרסתו והודה בפני השוטרים במציאות המרה: הוא מעולם לא השיג רישיון נהיגה כדין. החתן, תושב הכפר ראבוד, הועבר מיד לתחנת המשטרה לחקירה בחשד לביצוע עבירות חמורות - נהיגה ברכב שסימניו זויפו ונהיגה ללא רישיון תקף.

בסיום החקירה הוחרם רכבו המקושט של החתן למשך 30 ימים מלאים, והוגש נגדו הליך דין תעבורתי על פי החוק. כך הפכה שמחת החתונה לאירוע משטרתי שהחתן לא ישכח במהרה, והציפייה היא שאחרים ילמדו מהמקרה.

נתפס בפעם השנייה תוך שנה

מקרה זה הצטרף לאירוע נוסף שהתרחש באותו לילה. במהלך פעילות של צוות שוטרי את"ן במרחב יהודה בכביש 35 סמוך לצומת הזכוכית, נעצר רכב לבדיקה. במהלך הבדיקה התגלה כי הנהג הוא פלסטיני תושב חברון בן 18, שגם הוא מעולם לא השיג רישיון נהיגה כדין.

בדיקה במערכות המשטרה העלתה כי זו הפעם השנייה במהלך השנה האחרונה שבה הנהג הצעיר נתפס בגין אותה עבירה בדיוק. הנהג נעצר על ידי שוטרי התנועה והועבר לחקירה בפני בוחני התנועה במחוז ש"י, שם הוגש נגדו הליך דין תעבורתי ובסיום החקירה נכלא. רכבו הושבת למשך 30 ימים בתום שימוע שערך קצין משטרה.

179 דוחות במהלך סוף השבוע

במהלך סוף השבוע, במסגרת הפעילות המוגברת של שוטרי מרחב יהודה, נרשמו 179 דוחות תנועה בגין עבירות חמורות. בין הדוחות: 14 דוחות בגין עקיפה שלא כדין, 23 דוחות בגין ליקויים חמורים ברכב, ו-17 דוחות בגין שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה - עבירה המהווה היסח דעת מסוכן לנהג ולסובבים אותו.

בנוסף לכך, נפסלו רישיונות הנהיגה של 14 נהגים עוברי חוק, לצד השבתת 17 כלי רכב שנמצאו בליקויים חמורים או שנהגיהם ביצעו עבירות המסכנות חיים. המשטרה מדגישה כי תמשיך בפעילות אכיפה נחושה נגד עבירות תנועה חמורות ומעשי בריונות בכבישים, במטרה להגביר את הבטיחות בדרכים ולהרחיק נהגים מסוכנים מהכבישים.