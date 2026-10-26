דברים נוקבים במיוחד נשמעו הבוקר (ב') בהיכל ישיבת "מאור התורה", כאשר ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, חבר מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס, התייחס בפני תלמידיו למערכה הציבורית המתנהלת בימים אלו, והביע חשש כבד מפני הפגיעה הצפויה בעולם התורה.

בדבריו התייחס ראש הישיבה גם לתופעת ההימנעות מהצבעה, והבהיר כי לשיטתו מדובר בצעד שעלול להביא להחלשת הנציגות החרדית בכנסת. "ואם אתה לא תבחר, אז זה יותר טוב? זה הכי גרוע. בסוף יש פחות נציגים בכנסת", אמר.

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בהמשך עמד על הסכנות שלדבריו נשקפות לבני הישיבות ולמוסדות הדת, והדגיש כי אין מדובר בחששות בעלמא: "לא שיכול להיות שיבואו, אלא הם מצהירים את זה במפורש".

בין היתר העלה ראש הישיבה את החשש מפני קביעת שירות צבאי כתנאי למינוי רבנים ודיינים, וביטא את חומרת הדברים במילים יוצאות דופן: "תהיה שואה גדולה כאן".

בחלק מרכזי בדבריו התייחס הגר"א סאלים למתרחש בקרב רבנים מסויימים, ובחר במילים חריפות במיוחד: "יש מרבני הספרדים, אני אומר לכם רבותיי, פשוט לא יודעים את המצב. משקרים להם, מספרים להם כל מיני סיפורים, בכלל מעלילים עלילות דם, אני אומר עלילות דם".

"האמת היא זה אכזריות! אתם צריכים לראות מה הולך כאן בשטח", המשיך ראש הישיבה. "איך יכול להיות שכל מיני אנשים שבאים ואומרים... אלה שנושאים בעול, אלה ראשי ישיבות שנמצאים בחזית, הם אלה שרואים את הסכנה, ורואים מה יהיה בעוד עשר שנים".

הגר"א סאלים הוסיף והזהיר: "אם אנחנו לא נשתוק עכשיו וניתן לתהליך הזה שיהיה, מה יהיה כאן? מה יהיה... זה ממש חורבן של כל הישיבות כל עולם התורה, זה לא... זה לא יכול להיות!"

לקראת סיום דבריו נשמעה מפיו זעקה חריפה, שסיכמה את המסר שביקש להעביר לתלמידיו: "יש כאן צעקה של הצילו!".

דבריו של הגר"א סאלים מגיעים בעת שבה מתנהלת מערכת בחירות סוערת במגזר החרדי. במוצאי שבת האחרון יצא ראש הישיבה לסבב שיחות במעונות רבנים המתנגדים עקרונית להשתתפות בבחירות, במטרה לשכנעם להסיר את התנגדותם לאור גודל השעה.