פוסק הדור בדברים חותכים וברורים: "יהיה להם פרנסה בשפע רב!"

פניות רבות נערמו על שולחנו של הגאון רבי משה שטרנבוך, בבקשה להאריך את מבצע גיוס הכספים של כולל 'תשובות והנהגות' שבראשותו, כך שעוד יהודים רבים יוכלו להצטרף ולזכות בברכה המיוחדת שיצאה מפה קדשו בדברים חתוכים וברורים.

את הדברים אמר הגר"מ שטרנבוך במסגרת עדכון שקיבל אודות המצב הכספי של רשת הכוללים 'תשובות והנהגות' אותה ייסד בעמל וביזע רב, ושאותה הוא מנהיג ביד רמה עד עצם היום הזה.

לאחר שפתח את פיו בשפע של ברכות יוצאות דופן שהמטיר על ראשי המחזיקים את ידי לומדי התורה ותורמים לכוללי 'תשובות והנהגות' בראשותו, הוסיף מרן משפט חסר תקדים שכמו נזרק מפיו ברגע של דבקות מופלאה, באמרו: "אני רק מקווה ומצפה שיהיו גיבורים שיתחזקו על יצרם ויתחילו לתת".

את הדברים קשר הגר"מ שטרנבוך עם יום ההילולא של רבי מאיר בעל הנס, שחל בפסח שני – י"ד באייר, והבהיר שמי שיתרום עד יום ההילולא, הוא יתפלל עליו מעומק הלב 'אלקא דמאיר ענני' ביום ההילולא, ויראה ישועות גדולות ופרנסה בשפע רב.

ואכן, רבים נעתרו לפנייתו האישית הנרגשת של מרן פוסק הדור, ועטו על ההזדמנות לזכות בברכה כזאת היוצאת מפיו של זקן הרבנים וגדול הפוסקים בדורנו. אלא שיום ההילולא חלף עבר, מרן כבר התפלל ובירך את התורמים, וכעת רוצים רבים נוספים להצטרף לברכה המיוחדת.

לנוכח האמור ניאות הגר"מ שטרנבוך להמשיך את הסגולה, והבהיר שהילולת רבי מאיר בעל הנס, יש לה תוקף גם בל"ג בעומר, שכן מובא ב'בן איש חי' בספרו 'הילולא רבא', שנהגו בל"ג בעומר לפקוד את ציון הרשב"י ובנו רבי אלעזר כידוע, וכן את קבריהם של שלושת התנאים הגדולים הטמונים באזור, רבי עקיבא רבו של רשב"י וכן רבי יהודה בר עילאי ורבי מאיר על הנס, תלמידיו של רשב"י, שיש להם שמחה גדולה ביום ל"D בעומר וזה הזמן לפעול אצלם ישועות.

"על כן אני מביע את הסכמתי", אמר הגר"מ שטרנבוך, "בעזר ה' יתברך, ביום ל"ג בעומר הקרוב אעתיר בעז"ה בתפילה ואומר 'אלקא דמאיר ענני' שתעמוד זכותם של רבי מאיר בעל הנס וזכות רבו התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, לכל התורמים לכוללים של 'תשובות והנהגות', היקרים מאוד ללבי והנותן להם כאילו נותן לי עצמי, ואני חש הכרת הטוב כלפיו להתפלל עליו מעומקא דליבא".

עוד קודם לכן הדגיש הגר"מ שטרנבוך כי "בכל הדורות ידעו מהעניין של "קופת רבי מאיר בעל הנס" ובפרט ללומדי תורה עניים בארץ ישראל". זה הזמן לנדוב לקופת 'רבי מאיר בעל הנס' שעל ידי כולל 'תשובות והנהגות', המחזיקים מאות אברכים היושבים ולומדים תורה, ומוסיפים עוד אברכים כל הזמן.

"ואני מבקש מכל מי שביכולתו שייתן אלף מאתים שישים ושש (שקלים, דולרים או כל מטבע אחר, כל אחד לפי מקום מגוריו) כמניין 'קופת רבי מאיר בעל הנס'.

"ואני מבקש מכל אחד שיתאמץ, שיתאמץ מאוד חזק בשביל כולל תשובות והנהגות. ואמנם לפעמים בתחילה זה נראה בלתי אפשרי, אבל בסוף עוד תראה שלא רק שלא הפסדת אלא הרווחת, והרווחת הרבה. ואני יודע שזה קשה, אבל כדאי לדחוק עצמו וליתן ואני רק מקווה ומצפה שיהיו גיבורים שיתחזקו על יצרם ויתחילו לתת.

ובעזרת השם אני אזכיר בעדו "אלקא דמאיר ענני" שיענוהו מן השמים בכל מה שיבקש בזכות רבי מאיר בעל הנס, ויהיו לו ניסים בפרנסה מעל לדרך הטבע בשפע רב מאוד! בשפע רב מאוד!".

