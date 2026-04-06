שורה של מחקרים חדשים מציפים מחדש את הוויכוח סביב אימוני כושר בעצימות גבוהה – ומראים כי בעוד פעילות גופנית נמרצת ידועה כמפחיתה סיכון למחלות לב, היא עשויה גם לחשוף בעיות סמויה בלב שעלולות להיות מסוכנות למי שאינו מודע לקיומן | מומחים מזהירים כי יש מקום להרחיב את הבדיקות המקדימות לפני שמתחילים באימונים מאומצים (בריאות)
חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
לצד זינוק בשיעורי החיסון, במיוחד בחברה החרדית, נתוני משרד הבריאות מצביעים על אלפי חולים, מאות אשפוזים ועשרות מקרי מוות - רובם בקרב ילדים לא מחוסנים. במקביל למלחמה, מתנהל מאבק לאומי לבלימת אחת המחלות המדבקות ביותר הידועות לאדם