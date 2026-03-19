משרד הבריאות מעדכן הבוקר (חמישי) על מצב הפצועים שפונו לבתי חולים מאז החל מבצע שאגת הארי.
נכון לבוקר זה, פונו לבתי החולים 3,924 נפגעים, מתוכם מאושפזים בשעה זו 79 אנשים, זה מצבם:
1 במצב אנוש, שלא כתוצאה ישירה מפגיעת טילים
6 במצב קשה
12 בינוני
ו-60 קל
במהלך היממה האחרונה מעדכן משרד הבריאות התקבלו בבתי החולים ברחבי הארץ 177 נפגעים, מתוכם:
1 אנוש
2 בינוני
167 קל
ו-7 חרדה
מכיוון שחלק גדול מהפצועים נחבלו בדרכם למרחב המוגן, משרד הבריאות מסר הבוקר: "ניתן למנוע פציעות הנגרמות בדרך למרחב המוגן באמצעות היערכות מוקדמת והגעה בטוחה
