בעקבות הדרמה הדיפלומטית שפרצה הערב (רביעי) סביב הביקור החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות, פרסם דוברו זיו אגמון תגובה מפורטת המתארת את קבלת הפנים המלכותית שזכה לה ראש הממשלה במהלך הביקור ההיסטורי.

"כמי שמכיר היטב את איחוד האמירויות וגר שם תקופות ארוכות וכמי שליווה את ראש הממשלה בנסיעה ההיסטורית שהייתה סודית ביותר עד היום, אני יכול להגיד שראש הממשלה התקבל באבו דאבי בכבוד של מלכים", כתב אגמון בפרסום שלו. "השייח' נהג בעצמו את ראש הממשלה" אגמון הוסיף ופירט את רמת הכבוד שהוענקה לנתניהו: "השייח' בן זאיד, בני משפחתו ומכובדים אחרים, קיבלו את פנינו והיו מאושרים לראות את ראש הממשלה של מדינת ישראל על אדמתם". לדבריו, "השייח' כיבד מאוד את ראש הממשלה ונהג בעצמו את ראש הממשלה ברכבו האישי מהמטוס עד לארמון". דרמה דיפלומטית: האמירויות מכחישה את ביקור נתניהו ישראל גרוס | 23:43 הדובר סיכם את דבריו בהערכה גבוהה: "הדברים שסגר ראש הממשלה בביקור המדהים הזה ידוברו עוד דורות קדימה. הצלחה גדולה".

הדרמה הדיפלומטית

התגובה מגיעה שעות ספורות לאחר שמשרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם הכחשה רשמית לדיווחים על הביקור. בהודעה חריפה נכתב כי "איחוד האמירויות מכחישה את הדיווחים המופצים בנוגע לביקורו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במדינה", והודגש כי "יחסיה עם ישראל הם יחסים גלויים, אשר נוצרו במסגרת 'הסכמי אברהם', ואינם מבוססים על סודיות או הסדרים נסתרים".

ההכחשה האמירתית עמדה בסתירה גמורה להודעה הרשמית שפרסמה לשכת ראש הממשלה, לפיה "בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי', ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".