בנימין נתניהו, הוא פוליטיקאי ישראלי המכהן כראש ממשלת ישראל וכיושב ראש מפלגת הליכוד. נתניהו נחשב לאחד מהפוליטיקאים הבכירים והמשפיעים בישראל בעשורים האחרונים. הוא כיהן כראש ממשלה בשש קדנציות שונות - בין השנים 1996-1999, 2009-2013, 2013-2015, 2015-2020, 2020-2021 ומשנת 2022 ועד היום.

נולד בתל אביב ב-כ"ח בתשרי תש"י (21.10.1949) לפרופסור בן ציון וצילה נתניהו וגדל בירושלים. בשנת 1963 עברה משפחתו לפנסילבניה (ארה"ב) עקב עבודתו של אביו, שם למד נתניהו בבית הספר התיכון המקומי. בשנת 1967, לאחר שסיים את לימודיו בתיכון, חזר לארץ על מנת להתגייס לצה"ל, והתגייס לסיירת מטכ"ל, בה שירת כלוחם וכמפקד כיתה.

בשנת 1972 השתחרר מצה"ל בדרגת סרן, חזר לארה"ב, ושם החל את לימודיו באוניברסיטת MIT במסצ'וסטס. הוא סיים תואר ראשון באדריכלות ותואר שני במינהל עסקים, ובנוסף למד מקצועות במדעי המדינה באוניברסיטת הרווארד. בסיום לימודיו ב 1977 חזר לארץ ועמד בראש "מכון יונתן לחקר הטרור" שם פגש פוליטיקאים רבים ובהם השר משה ארנס, שהכניס אותו לפוליטיקה והמליץ למנות אותו כציר ישראל בוושינגטון די.סי (תפקיד שמילא נתניהו בין השנים 1982-1984), ובין השנים 1984-1988 הוא מונה לשגריר ישראל באו"ם. בשנת 1988, לקראת הבחירות לכנסת ה-12, חזר נתניהו לארץ, והצטרף למפלגת "הליכוד".

בשנת 1996, נערכו הבחירות לכנסת ה 14, ובהן גבר נתניהו על ראש הממשלה המכהן, שמעון פרס (שהחליף את יצחק רבין לאחר הירצחו) ומונה לראשונה לראש ממשלת ישראל.

לאחר שהפסיד בבחירות בשנת 1999, פרש נתניהו מהנהגת הליכוד ומחברותו בכנסת, אך בשנת 2002 הצטרף לממשלת שרון כשר החוץ.

בשנת 2009, לאחר הבחירות לכנסת ה 18 , הטיל עליו הנשיא, שמעון פרס, את מלאכת הרכבת הממשלה, ונתניהו חזר לכהן כראש ממשלת ישראל.

הוא נבחר שוב ושוב בבחירות שהתקיימו בשנים 2013, 2015 ו 2020. בשנת 2021, בבחירות לכנסת ה 24, זכה הליכוד במספר המנדטים הגדול ביותר, והנשיא דאז, ראובן ריבלין, נתן לנתניהו את המנדט להרכבת הממשלה. לאחר שנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה, עבר המנדט לראש מפלגת "יש עתיד" יאיר לפיד, שהצליח להרכיב ממשלה, ומפלגת הליכוד בראשות נתניהו מצאו את עצמם באפוזיציה לאחר 12 שנים רצופות של שלטון. הישיבה באופוזיציה לא ארכה זמן, ובנובמבר 2022 שבה הליכוד ובנימין נתניהו בראשה להיות מפלגת השלטון, ובנימין נתניהו החל את הקדנציה השישית שלו כראש ממשלה.

במהלך כהונתו כראש ממשלה, נתניהו התמקד בנושאים של ביטחון לאומי, יחסי חוץ וכלכלה. הוא נחשב למנהיג בעל אוריינטציה שמרנית-ימנית, והוביל מדיניות של התקשחות מול האיום הפלסטיני ואיראן. בד בבד, נתניהו פעל להנהיג רפורמות כלכליות שנועדו להוביל לצמיחה כלכלית ולהפחתת יוקר המחיה בישראל.

בשנים האחרונות, נתניהו נמצא במרכזן של מספר פרשיות חקירה שונות, הנוגעות לחשדות של שחיתות ומעורבות בעסקאות בעייתיות. חלק מהפרשיות עדיין נמצאות בחקירה, ונתניהו טוען שמדובר במתקפה פוליטית נגדו. עם זאת, הוא הצליח לשמר את מעמדו הפוליטי והוביל את הליכוד לניצחון בבחירות האחרונות.

למרות המשברים הפוליטיים, נתניהו נחשב לאחד השחקנים המרכזיים בזירה הפוליטית הישראלית. הוא ממשיך להוביל את מפלגת הליכוד ולכהן כראש ממשלה, תוך התמודדות עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים המעסיקים את ישראל. הדיווחים התקשורתיים אודות נתניהו ממשיכים להיות חלק מהנעשה בזירה הפוליטית בישראל.