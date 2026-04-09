הותר לפרסום כי האזרח הנאשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט בפרשת "פולימרקט" הוא עומר זיו, בן 30 ממרכז הארץ | שמו של איש חיל האוויר, רס"ן במילואים, הנאשם אף הוא בפרשה, אסור בפרסום בשל תפקידו הרגיש בצה"ל | הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט | זיו והנאשם הנוסף מוחזקים במעצר מסוף חודש ינואר (משפט)
מיד לאחר שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, האגודה לזכויות האזרח הזדרזה להגיש עתירה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות למחבלים | "החוק הקיצוני, המיועד לחול על פלסטינים בלבד, אינו חוקתי ופוגע בצורה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים", נמסר | כזכור, 62 תמכו בהצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, ו-48 חברי כנסת התנגדו (משפט)
בזמן שחיילי צה"ל נלחמו לחלץ חטופים בלב נוסייראת, מידע מסווג כבר דלף לרשתות: למרות פנייה דחופה ודרמטית של סגן הצנזור הראשי בזמן אמת, המפרסם סירב להסיר את הפרסום בטענה שמדובר ב"מתחרה שמנסה להטעות אותו" (משפט)
בג"ץ דן כעת בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים | השופטת וילנר: "העברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה" | לפיד: "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים, לא ניתן להם להמשיך לגנוב" (משפט)
בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
השר אליהו הציג את נימוקיו לבקשת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב שהעביר לנשיא יצחק הרצוג | לדבריו, מטרת החנינה היא להגן על צרכיה הקיומיים של המדינה, והוא טען כי במהלך מלחמה ניהול המשפט פוגע לא רק בנתניהו אלא גם בביטחון המדינה (משפט)
כתב אישום הוגש נגד הורים משכונת הדר יוסף בתל אביב שהציבו מיגונית בחצרם להגנה מפני הטילים הבליסטיים מאיראן. למרות עשרות ההרוגים במלחמה והיעדר מקלטים ציבוריים, קבעה השופטת כי הצבת המבנה ללא היתר בנייה מהווה עבירה פלילית חמורה (בארץ, חוק ומשפט)
ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
התפתחות חמורה נרשמה בפרשת ההברחות לעזה כאשר כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שלפי הדיווחים "יטלטל את המערכת" | לפי הדיווח, לא ניתן כרגע להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק "קצה הקרחון לתופעה" (משפט)
בית המשפט העליון קבע היום באופן חסר תקדים כי ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד סמינרים חרדים, וכי בעניין זה נחשבים לעסק לכל דבר | השופטים קבעו כי תביעה ייצוגית שהגיש אחד האבות נגד הסמינרים תימשך כסדרה (חרדים)