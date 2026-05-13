נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס כעת (רביעי) בועידת הנשיא למחר ישראלי משותף לסוגיית בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהתייחסות ראשונה מפורטת מאז שהוגשה הבקשה.

"אני גם נוגע בנושאים מאוד כואבים", פתח הנשיא את דבריו. "אם נדבר על הנושא שהוא סוג של פיל בחדר - סוגיית החנינה של ראש הממשלה ובקשת החנינה, חשוב לי לומר למה אני דורש הידברות להסדר, ולמה אני דורש מגעים להסדר".

הרצוג הסביר את עמדתו: "כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, היא להגיע להבנות והסדרים ואני מאמין בהבנות והסדרים".

"לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול"

הנשיא המשיך והבהיר: "וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה. בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יעבור לחדר".

כזכור, בשבוע שעבר פנתה היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד מיכל צוק, לצדדים בתיקי ראש הממשלה והזמינה אותם לקיום "מגעים לטובת הגעה להסכמות". מבית הנשיא הובהר כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן השיבו בחיוב להזמנה, אך הבהירו כי "המאשימה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, בלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, כמקובל".