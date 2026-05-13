"החרדים מפרקים את הקואליציה כי הם כועסים על נתניהו, הרב לנדו אמר שהוא שקרן", הטיח טיבי במרגי המופתע. טיבי, בנאום שנון ומושחז, תהה כיצד הנציגות החרדית ממשיכה לדבוק בראש הממשלה למרות הכל: "אחרי הבחירות אתם נגררים אחרי נתניהו. קשה להבין את זה, זה משהו בגנים הפוליטיים שלכם".

ח"כ מרגי, שניהל את הישיבה ביד רמה, לא נותר חייב ושאל בחיוך: "זה רטורי או שאתה רוצה תשובה?". כשקיבל את רשות הדיבור, עקץ מרגי בחזרה את טיבי: "נראה לי שזה פשוט מפריע לך, כי מהיום אתה כבר לא לשון המאזניים במאבק הפוליטי".

טיבי, שזיהה את המומנטום, שלח נבואה זועמת לעבר יו"ר הישיבה: "חכה לתוצאות, 15, 16, 17 מנדטים (של המפלגות הערביות) ישנו את המפה הפוליטית". הוא חתם את דבריו בעקיצה כואבת במיוחד: "לדעתי, יהיה לכם מאוד מעניין באופוזיציה, כבוד היושב-ראש".

הרגע הזה, שבו טיבי מצטט את דבריו החריפים של הגר"ד לנדו על נתניהו בתוך אולם המליאה, מסמל יותר מכל את אובדן הדרך של הקואליציה הנוכחית ואת התחושה במסדרונות הכנסת שסוף עידן ה'גוש' קרוב מתמיד.