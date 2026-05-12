רגע לפני שמתייחסים למשמעות הפוליטית הרחבה, חלה עלינו חובה להתייחס למשפט אחד במכתבו של מנהיג הציבור החרדי רה"י הגר"ד לנדו שפורסם היום ופחות תפס כותרות. ראש הישיבה כותב לחברי הכנסת של 'דגל התורה' - "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה". זה לא סוד שנגד חברי הכנסת החרדים נשמעו, גם כאן בתוכנית ובעוד מקומות ביקורת נגדם, ביקורת שמקורה היה זעקה אמיתית של כאב.

גם לולי גדולתו של גדול הדור לעומת טענות הציבור, מבחינה טכנית ועובדתית, אם יש מישהו שיודע באמת האם חברי הכנסת החרדים פעלו כראוי או התרשלו, זהו מי שמפעיל אותם ונמצא איתם בקשר רציף לאורך כל הדרך. על אחת כמה וכמה כשמדובר בעדותו של מי שהוא לא רק המפעיל של הח"כים החרדים, אלא גדול הדור פשוטו כמשמעו, שמעיד מכלי ראשון: "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה" - ברור ופשוט שאין שום מקום לביקורת על הח"כים בנושא הגיוס, ומי שמתווכח עם ראש הישיבה בנושא הזה, הוא קודם כל מטומטם ורק אחרי זה חצוף.

הפרשנות המלאה מובאת בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

הראשונים לחגוג

יש עתיד, שהניחה כבר היום על שולחן הכנסת הצעת חוק רשמית לפיזור הכנסת העשרים וחמש הייתה הראשונה לחגוג את פירוק גוש הימין. השני שמיהר לחגוג את התפוררות הגוש של נתניהו וקבירת חוק הגיוס בקדנציה הנוכחית, הוא היושב ראש המודח של ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד.

באיחור של שנתיים

היום פרסמנו ב'בבלי' ידיעה לא בלתי מעניינת על הצעה מפתה שהגיעה לשולחנם של חברי הכנסת החרדים לפני תקופה, כשרק התחילו להבין שנתניהו לא באמת רוצה להעביר את חוק הגיוס. כבר לפני כשנתיים, עוד לפני שחוק הגיוס הפך לאחד הנושאים הנפיצים ביותר במערכת הפוליטית, התקיימו פגישות חשאיות בין בכירים מ'דגל התורה' כולל חבר הכנסת משה גפני יחד עם נציגים מחסידות גור לבין גורמים בכירים מגוש השמאל-מרכז.

החשיפה של חבר המועצת

ראש ישיבת פורת יוסף וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, הגיע להיכל ישיבת אוהל תורה ברכס בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמעון מועלם, שם הוא מסר לתלמידי הישיבה שיחת חיזוק והכנה לקראת חג השבועות. במהלך השיחה, חבר המועצת חשף בפני הבחורים על פגישה מרתקת שהייתה לו עם בכיר בצה"ל בדרגת אלוף.

אנחת רווחה

בעולם התורה נושמים לרווחה עם הבשורה על שחרורו של המתמיד של עולם הישיבות, הגאון רבי חיים ברמן, מרבני ישיבת פוניבז' מבית החולים לשם הובהל בליל שבת האחרונה בשל חולשה חריגה. ר' חיים ברמן חש חולשה במהלך השבוע שעבר עד שבליל שבת החולשה הפכה לקיצונית, מה שגרם לפינויו לבית החולים. בבית החולים הוא עבר סדרת בדיקות מקיפות בסיומן הוא שוחרר כאמור לביתו. שמו המלא לתפילה: הגאון רבי חיים בן רייזל.

המחנה המגושם

בחסידות סאטמר חגגו את שמחת אירוסיו של נכד האדמו"ר - בן לבנו הגאון הצדיק ר' חיים צבי טייטלבוים רב ביחת המדרש ישראל שלום של קהל ייטב לב בקריית יואל במונרו. במהלך האירוסים, האדמו"ר הדהים את המשתתפים כשפתח במתקפה חריגה על המוזיקה המודרנית של דורנו.