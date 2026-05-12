המנהיג הליטאי הכריע: תם עידן גוש הימין-חרדים | באיחור של שנתיים: נחשפה הצעת גוש הרל"ביסטים למפלגות החרדיות | ממהרים לחגוג: אדלשטיין ולפיד רוכבים על הצהרת הגר"ד לנדו | רה"י חבר מועצת החכמים חשף למאות הבחורים: חווינו ניסים | הגאון רבי חיים ברמן - המתמיד מפוניבז' שוחרר מבית החולים | האדמו"ר לחסידים: המוזיקה המודרנית - מחנה מגושם (מעייריב)

המפץ הגדול

רגע לפני שמתייחסים למשמעות הפוליטית הרחבה, חלה עלינו חובה להתייחס למשפט אחד במכתבו של מנהיג הציבור החרדי רה"י הגר"ד לנדו שפורסם היום ופחות תפס כותרות. ראש הישיבה כותב לחברי הכנסת של '' - "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה". זה לא סוד שנגד חברי הכנסת החרדים נשמעו, גם כאן בתוכנית ובעוד מקומות ביקורת נגדם, ביקורת שמקורה היה זעקה אמיתית של כאב.

גם לולי גדולתו של גדול הדור לעומת טענות הציבור, מבחינה טכנית ועובדתית, אם יש מישהו שיודע באמת האם חברי הכנסת החרדים פעלו כראוי או התרשלו, זהו מי שמפעיל אותם ונמצא איתם בקשר רציף לאורך כל הדרך. על אחת כמה וכמה כשמדובר בעדותו של מי שהוא לא רק המפעיל של הח"כים החרדים, אלא גדול הדור פשוטו כמשמעו, שמעיד מכלי ראשון: "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה" - ברור ופשוט שאין שום מקום לביקורת על הח"כים בנושא הגיוס, ומי שמתווכח עם ראש הישיבה בנושא הזה, הוא קודם כל מטומטם ורק אחרי זה חצוף.

הפרשנות המלאה מובאת בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

הראשונים לחגוג

יש עתיד, שהניחה כבר היום על שולחן הכנסת הצעת חוק רשמית לפיזור הכנסת העשרים וחמש הייתה הראשונה לחגוג את פירוק גוש הימין. השני שמיהר לחגוג את התפוררות הגוש של נתניהו וקבירת בקדנציה הנוכחית, הוא היושב ראש המודח של ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

באיחור של שנתיים

היום פרסמנו ב'בבלי' ידיעה לא בלתי מעניינת על הצעה מפתה שהגיעה לשולחנם של חברי הכנסת החרדים לפני תקופה, כשרק התחילו להבין ש לא באמת רוצה להעביר את חוק הגיוס. כבר לפני כשנתיים, עוד לפני שחוק הגיוס הפך לאחד הנושאים הנפיצים ביותר במערכת הפוליטית, התקיימו פגישות חשאיות בין בכירים מ'דגל התורה' כולל חבר הכנסת משה גפני יחד עם נציגים מחסידות גור לבין גורמים בכירים מגוש השמאל-מרכז. הידיעה המלאה במהדורת מעייריב שלפניכם.

החשיפה של חבר המועצת

ראש ישיבת פורת יוסף וחבר מועצת חכמי התורה , הגיע להיכל ישיבת אוהל תורה ברכס בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמעון מועלם, שם הוא מסר לתלמידי הישיבה שיחת חיזוק והכנה לקראת חג השבועות. במהלך השיחה, חבר המועצת חשף בפני הבחורים על פגישה מרתקת שהייתה לו עם בכיר בצה"ל בדרגת אלוף. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

אנחת רווחה

בעולם התורה נושמים לרווחה עם הבשורה על שחרורו של המתמיד של , , מרבני ישיבת פוניבז' מבית החולים לשם הובהל בליל שבת האחרונה בשל חולשה חריגה. ר' חיים ברמן חש חולשה במהלך השבוע שעבר עד שבליל שבת החולשה הפכה לקיצונית, מה שגרם לפינויו לבית החולים. בבית החולים הוא עבר סדרת בדיקות מקיפות בסיומן הוא שוחרר כאמור לביתו. שמו המלא לתפילה: הגאון רבי חיים בן רייזל.

המחנה המגושם

בחסידות סאטמר חגגו את שמחת אירוסיו של נכד האדמו"ר - בן לבנו הגאון הצדיק ר' חיים צבי טייטלבוים רב ביחת המדרש ישראל שלום של קהל ייטב לב בקריית יואל במונרו. במהלך האירוסים, האדמו"ר הדהים את המשתתפים כשפתח במתקפה חריגה על המוזיקה המודרנית של דורנו. כל הפרטים ותוכן דבריו של האדמו"ר מסאטמר - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפייה מהנה.

12
לפחות 40% מהחרדים, לא יצביעו לאגודה ולש״ס בבחירות הבאות. המפלגות האלו שבגללם אנחנו עדיין סובלים מבג״ץ והיועמשית שהם מקור כל הצרות שהציבור החרדי סובל ממנו, ורק בגלל זה הגענו למצב הגרוע ביותר לציבור החרדי מאז קום המדינה, אין לנו תקוה מהמפלגות האלו וממנהיגיהם, ולא נצביע עבורם יותר.
יצחק אלחנן
11
למה כתוב שיש 13 תגובות ובפועל יש רק 9 תגובות?
מתמטיקאי מומחה
כי יש תגובות על תגובות קיימות
תלמד עברית קודם
10
הכי טוב ממשלת ערבים חרדים
חלעל
9
יישר כח ששיברת. אני לא מכיר אנשי תקשורת חרדים ואנשי תקשורת בכלל שיש להם אומץ להתנצל כמו שאיצלה עשה הערב. אשריך רבי איצלה, אתה בן תורה אמיתי
שמוליק כהן
8
אתה מכתיר את המנהיגים החרדים?
אפרים
לא, אתה תכתיר את המנהיגים החרדים
ומנשה
7
כל הכבוד על הדברים. ניכר שיש לך יראת שמים אמיתית
מרים לוי
6
היכולת להתנצל בשידור מראה על איכות המגיש הרבה יותר מיכולתו להעביר ביקורת. כל הכבוד
מרגש מאוד
5
אז זהו? אסור יותר להעביר ביקורת על הח"כים החרדים? ככה זה עובד?
תוהה בקול
זכותו של איצלה להביע את דעתו, לא מבין על מה הסערה בכוס מים הזו. לדעתו של המגיש, אחרי שהרב לנדו מצדיק את הח"כים - הוא לא מעביר עליהם ביקורת בנושא
גם אני מצטרף להנ"ל
לדעתי זה משדר חוסר רצינות לקהל הצופים. קודם הוא לא חשב שהרב לנדו מכיר טוב ממנו את הפרטים של חוק הגיוס? מה הקשר ומותר להעביר ביקורת
אני לא מצטרף
זו לוגיקה פשוטה ואפשר להבין אותה. אתה יכול להעביר ביקורת אבל אל תחשוב שאתה יודע את האמת מאחורי הקלעים יותר טוב ר' דב לנדו
תתהה בשקט
אם תקרא את המכתב של הרב לנדא תבין שאולי אתה יכול להעביר ביקורת על החברי כנסת אבל כנראה שאתה טועה כי הוא מכיר את כל ההשתלשלות
יוסי שוורץ
4
בסוף ביבי סובב את החרדים על האצבע הקטנה שלו, אבל היי - איצלה אמר שאסור להעביר עליהם ביקורת
בנימין בן צילה
3
לא הבנתי מה "החשיפה" הגדולה של הרב בצלאל חוץ מזה שהוא פגש חייל בדרגת אלוף
קובי לנג
2
איצלה אין עליך. זה קשה וכואב לחזור מדברים כל כך חריפים אבל אתה הולך עם האמת שלך וזה רק סיבה להעריך אותך יותר
אתם על מעייריב - אנחנו מתחילים
1
כל הכבוד לך. מותר לטעות זו לא בושה
חזקי וייסמנדל

