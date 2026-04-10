אודות בבלי

מי אנחנו

אתר "בבלי" הוא פלטפורמת חדשות מובילה המתמחה בסיקור מקיף ואמין של האקטואליה הרלוונטית לציבור החרדי בישראל ובעולם. אנו מביאים לקוראינו מידע עדכני, מהימן ומותאם לערכי הקהילה, תוך שמירה על רמה עיתונאית גבוהה ואחריות חברתית.

החזון שלנו

להיות הכתובת המרכזית והמהימנה ביותר לחדשות ולמידע עבור המגזר החרדי, תוך חיבור בין המסורת העתיקה לאתגרי העת הנוכחית. אנו שואפים לחזק את הקהילה באמצעות מידע איכותי ורלוונטי.

המשימה שלנו

סיקור מקיף : מביאים חדשות מהארץ והעולם המשפיעות על חיי הקהילה החרדית

: מציגים את האירועים דרך עדשה המתחשבת בערכי התורה והמסורת

: עומדים בסטנדרטים עיתונאיים גבוהים ובדיקת עובדות קפדנית

: עומדים בסטנדרטים עיתונאיים גבוהים ובדיקת עובדות קפדנית שירות קהילתי: מספקים פלטפורמה לדיון ולהעשרה רוחנית ותרבותית

התוכן שלנו

חדשות ואקטואליה

חדשות פוליטיות ואזרחיות הרלוונטיות לציבור החרדי

עדכונים על חקיקה והחלטות ממשלתיות המשפיעות על הקהילה

סיקור אירועי תרבות ויהדות בארץ ובעולם

חינוך ורוחניות

כתבות על מוסדות חינוך וישיבות

דברי תורה והדרכה רוחנית

סיקור אירועי קדושה וחגים

כלכלה וחברה

נושאים כלכליים הרלוונטיים לציבור החרדי

תעסוקה והכשרה מקצועית

נושאי רווחה וביטחון סוציאלי

קהילה ומקומיות

חדשות מהשכונות והקהילות החרדיות

אירועי צדקה וחסד

פעילות מוסדות ציבור

הערכים שלנו

כבוד הדדי: אנו מתייחסים בכבוד לכל הדעות והזרמים בתוך הציבור החרדי ומחוצה לו

אחריות: אנו מודעים להשפעה של הכתוב והמסופר ופועלים באחריות מלאה

שקיפות: אנו שומרים על שקיפות מלאה במקורות המידע ובדרכי העבודה שלנו

קהילתיות: אנו רואים עצמנו כחלק בלתי נפרד מהקהילה ופועלים לטובתה

צוות המערכת

צוות המערכת של "בבלי" מורכב מעיתונאים מנוסים בעלי הכשרה מקצועית והכרה עמוקה של המגזר החרדי, ערכיו וצרכיו. אנשי הצוות משלבים ידע תורני עמוק עם כישורים עיתונאיים מתקדמים, המאפשרים סיקור מדויק, רגיש ורלוונטי.

יצירת קשר

אנו מזמינים את קוראינו ליצור איתנו קשר לכל שאלה, הצעה או משוב. תרומתכם חשובה לנו ומסייעת לנו להשתפר ולהתאים את התוכן לצרכיכם.

"בבלי" - החדשות שלכם, בערכים שלכם