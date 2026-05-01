הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

הסנאט האמריקאי דחה הלילה (חמישי) בהצבעה דרמטית את ניסיון הדמוקרטים להעביר את 'החלטת סמכויות המלחמה', שנועדה להגביל את סמכויותיו של הנשיא טראמפ ולהפסיק את המעורבות הצבאית האמריקאית בלחימה מול איראן ללא אישור מפורש מהקונגרס. זו הפעם השלישית מאז פרוץ העימות שהרפובליקנים מצליחים לחסום מהלך דומה.

חברי הקונגרס מהמפלגה הדמוקרטית טענו כי הממשל מותיר אותם באפלה בכל הנוגע למטרות המלחמה, עלויותיה ומשך הזמן המתוכנן לה. הסנאטור כריסטופר מרפי מקונטיקט, שהגיש את ההצעה, תקף את היעדר השקיפות ואת העובדה שטרם התקיימו שימועים פומביים בוועדות החוץ והביטחון. לטענת הדמוקרטים, נשיא ארה"ב לא קיבל את אישור הקונגרס ליציאה למלחמה על מדינה זרה כמתחייב בחוק. עם זאת, הרפובליקנים טענו כי ההצעה אינה רלוונטית למצב הנוכחי, וכי הנשיא פועל במסגרת סמכויותיו החוקתיות.

טראמפ: 'עושים באיראן את מה שעשינו בוונצואלה'

בשעה האחרונה מסר הנשיא טראמפ כי "תוצאת המבצע בוונצואלה הייתה מדהימה, ועכשיו אנחנו למעשה עושים את אותו הדבר באיראן". דבריו מתייחסים למבצע הצבאי המוצלח שביצעה ארצות הברית בוונצואלה, ומעידים על כוונתו להמשיך בקו דומה מול איראן.

בהתבטאות נוספת הבהיר הנשיא כי "ייתכן שנצטרך להפר את הפסקת האש עם איראן", דברים שמעידים על אפשרות לחידוש הלחימה בקרוב. הפסקת האש בת השבועיים צפויה לפוג בימים הקרובים, וגורמים בממשל האמריקאי מסרו כי הנשיא צפוי לקבל תדרוך מפיקוד המרכז על תוכניות לגל תקיפות "קצר ועוצמתי" נגד תשתיות איראניות.

הפעלת ההגנה האווירית בטהראן

כל זאת ברקע הדיווחים על הפעלת ההגנה האווירית בטהראן בעקבות רחפנים שנצפו בשטח המדינה. מערכות ההגנה האווירית הופעלו במספר אזורים בבירה האיראנית, כולל מערב, מרכז ודרום מזרח העיר, מה שמעלה את השאלה האם הפסקת האש הסתיימה והמלחמה חזרה באופן מלא.

על פי דיווחים זרים, התיעודים מצביעים על פעילות של רחפני FPV זרים בשמי המדינה האיראנית, מה שמעיד על חדירה למרחב האווירי של המדינה. במקביל נרשמה פעילות אווירית אינטנסיבית בצפון עיראק, כאשר מטוסי קרב ביצעו טיסות רבות בשמי מחוז סולימניה וארביל.

המצור הימי נושא תוצאות

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, עדכן כי המצור הימי על איראן ממשיך להניב תוצאות משמעותיות. על פי הנתונים, 42 כלי שיט ניסו להפר את המצור ונאלצו לחזור לנמלי המוצא שלהם.

בינתיים, איחוד האמירויות הערביות הוציאה הוראה חריגה לאזרחיה - איסור מוחלט על נסיעות לאיראן, לבנון ועיראק. המדינה אף ביקשה מנתיניה השוהים כעת במדינות אלו לעזוב את שטחן במיידי, צעד המעיד על החשש מהסלמה צבאית באזור.

איראן: 'האויבים נכשלו'

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הצהיר הלילה כי "האויבים נכשלו בהשגת מטרותיהם - מהיום הראשון". לדבריו, "אומה שלמה הצליחה לסכל את כל המזימות האלה. טראמפ מחלק את המדינה לשתי קבוצות, קיצוניים ומתונים ומדבר על מצור ימי כדי לאלץ את איראן להיכנע".

במקביל, מוחסן רזאי, בכיר במשטר האיראני, איים באזהרה חריפה: "אם ארה"ב תחדש את המלחמה, זה יהיה הרסני עבורה. אם ינסו פלישה קרקעית, עליהם להתכונן לכך שמספר גדול מהחיילים יילקח בשבי". עדכונים נוספים בהמשך.