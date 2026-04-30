גפני: בנט ביטל פגישה כשהחליט ללכת על החרדים

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני חשף הבוקר (רביעי) בקול ברמה פרטים מפתיעים על קשר סמוי שהתקיים בינו לבין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. על פי דבריו, בנט פנה אליו לפני מספר חודשים בבקשה לקיים פגישה, אך ביטל אותה ברגע האחרון כשהחליט לנקוט בקו תקיף נגד הציבור החרדי.

"נפתלי בנט פנה אליי לפני כמה חודשים כדי לשבת ונקבעה פגישה", מסר גפני למראיינים ישראל כהן ויקי אדמקר. "הוא ביטל אותה ברגע כשהחליט ללכת על הראש של החרדים". הגילוי מצטרף לסדרת ההתפתחויות הפוליטיות הסוערות בימים האחרונים, כאשר בנט חזר לזירה הפוליטית במלוא העוצמה ומנסה למצב את עצמו כאלטרנטיבה שלטונית.

גפני לא הסתפק בחשיפת הפגישה שבוטלה, אלא הוסיף הערכה צינית על גמישותו הפוליטית של בנט. "אם הוא יחשוב שזה שווה לו - הוא גם יהפוך לנטורי קרתא", אמר יו"ר דגל התורה, תוך שהוא רומז כי בנט מוכן לשנות עמדות בהתאם לאינטרסים הפוליטיים שלו.

בדבריו גם תקף גפני את נציגי ש"ס על כך שהשאירו מנכלי"ם המזוהים עם הציבור החרדי במשרדים אותם עזבו, "אני רותח מזעם. הייתה החלטה שהחרדים פורשים מהקואליציה, אנחנו פרשנו אבל ש"ס ממשיכה לנהל את משרדי הממשלה כאילו הם עדיין שרים. ביקשתי לשבת עם דרעי והוא סירב".

יצוין כי רק אתמול פורסם כאן בבבלי מהי התועלת בהשארת אותם מנכלי"ם, עם הבשורה הגדולה שהגיעה לקהילות החדשות וההקלה על הקצאת הקצאות לבתי כנסת ולבתי מדרש, וכל זאת מצד גורמי מקצוע בלבד ללא שרים וכיבודים.