פוליטי מדיני

אחרי שספג ביקורת במפלגתו, נתניהו הודיע: הדובר זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה במשרד ראש הממשלה | זיו אגמון עצמו כתב: "במהלך השבוע האחרון הבעתי במספר הזדמנויות את צערי על הפרסומים וכן את החלטתי לסיים את תפקידי, והדברים נכונים גם לעת הזו, אבקש שוב להתנצל בפני מי שנפגע" (פוליטי)
ערב חג הפסח התשפ"ו, ברקע המלחמה הנמשכת מזה יותר מחודש מול האויב האיראני, ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב הצהרה לתקשורת | נתניהו אמר: "פגענו קשות והרחקנו שני איומים קיומיים, איראן שעטה קדימה לפתח נשק גרעיני ועשרות טילים בליסטיים" | עם זאת, הוא הוסיף כי "יש לצבאות הטרור שהקימה עדיין יכולת שיורית לירות עלינו" (חדשות)
יועמ"שית הכנסת כתבה במענה לח"כ בן ארי כי "הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בהסתייגות ידרשו שוב לאישור ועדת כספים לשם מימושם" | יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מנהיגות היא לקחת אחריות ולטפל בתקלות מהר ובאופן נחרץ. הבטחתי שנבלום את הכספים שאושרו במליאה, וקיימנו את ההבטחה מהר ויעיל" (פוליטי)
יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט אמר במליאה כי חקיקת חוק הגיוס תחודש | "ראש הממשלה ואני החלטנו, לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים, כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל", אמר (חדשות)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה במכתב לחברי הכנסת ולחברי הקבינט המדיני ביטחוני, רגעים לפני ההצבעה על חוק עונש מוות למחבלים | במכתבו כותב בן גביר: "אנו ניצבים בפתחו של רגע היסטורי מכונן, רגע בו תיבחן ריבונותה של מדינת ישראל וחוסנה המוסרי של הנהגתה" (פוליטי)
רגע לפני שיעלה להצבעה במליאה, שרי החוץ של גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה פרסמו בהצהרה משותפת את "דאגתם העמוקה" בעקבות קידום חוק עונש מוות למחבלים בישראל | חוק עונש מוות למחבלים צפוי לעלות מחר להצבעה במליאה, במסגרת החוק מוצע בין היתר כי לא תהיה אפשרות לחנינה או להקלה בעונש (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי רשויות מקו העימות: "סוגיית פירוק החיזבאללה עומדת לנגד עינינו. זה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. אבל מנוי וגמור איתנו לעשות הכל כדי לשנות את המצב בלבנון מן היסוד"
זיו אגמון, שמכהן בפועל כראש הסגל ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשמע בשיחות פרטיות כשהוא נוקט בהתבטאויות חריפות במיוחד | בין היתר אמר כי "נתניהו סיים" על רקע אירועי 7 באוקטובר, וכן מתח ביקורת חריפה על סביבת ראש הממשלה, אגמון התבטא גם כלפי גורמים בליכוד ובכנסת באופן בוטה (פוליטי)
פחות מ-48 שעות לפני תחילת המלחמה באיראן, שוחח ראש הממשלה נתניהו בטלפון עם הנשיא טראמפ, שיחה שנחשבת לגורלית | נתניהו אמר לטראמפ בשיחה כי הוא יכול "לעשות היסטוריה״ בכך שיסייע לחסל את ההנהגה האיראנית | ראש הממשלה, הוסיף בשיחה כי ייתכן שהאיראנים ייצאו לרחובות ויפילו את המשטר (מדיני)
שר החוץ גדעון סער נשא דברים בפתח הדיון שהתקיים במשרד החוץ של ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, וחשף כי "40 מדינות הכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור. זה נתון מדהים שמגיע כתוצאה ישירה של המאמץ שלנו" (חדשות)
הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים מסר לצמרת בישראל, לפיו התוכניות המבצעיות עלולות לקחת עוד שבועות ארוכים, ובהתאם לכך תתארך המלחמה | המסר משתלב עם האולטימטום שהציב טראמפ לאיראנים, לפיו אם לא יפתחו את המצר בתוך 48 שעות – ארה"ב תפעל להשמדת תחנות הכוח באיראן (שאגת הארי)
ראש הממשלה נתניהו קיים לאחרונה התייעצות עם שרים ובכירים בקואליציה שבה נבחנו תאריכים אפשריים לבחירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר | למרות האפשרות להקדמה, נתניהו נוטה כעת להישאר במועד המקורי מתוך הערכה שהישגי המלחמה יסייעו לו לנצח (פוליטי)