לאחר ההדחה - הנדל רוצה את סולומון: "נביא אותו למפלגה"

המשבר שפרץ היום (רביעי) במפלגת הציונות הדתית, כאשר ח"כ סלומון הצביע בניגוד לעמדת המפלגה בעניין חוק יסוד לימוד תורה, והודח מכל הוועדות בהן היה שותף, מחריף כעת עם הצעתו של יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל המכריז על כוונתו לצרף את ח"כ משה סולומון לשורות מפלגתו. הנדל תקף בחריפות את התנהלות הקואליציה סביב חוק יסוד לימוד תורה ואת הדחתו של סולומון, תוך שהוא מגדיר את הציונות הדתית כ"קליפה ריקה".

כאמור, סולומון הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, בניגוד להחלטת סיעתו ומבלי לעדכן מראש את חבריו. ההצבעה הפתיעה את כלל חברי הסיעה והובילה להחלטה דרמטית של סמוטריץ' להדיחו מכל ועדות הכנסת שבהן כיהן מטעם המפלגה.

"ביזיון מה שקרה היום"

בהודעה שכתב הנדל בקבוצה פנימית של המפלגה, הוא מתח ביקורת חריפה על התנהלות הקואליציה: "זה ביזיון מה שקרה היום. סמוטריץ תומך בחוק יסוד ההשתמטות, ואז מדיח מועדות הכנסת את מי שמגלה עמוד שדרה ציוני". הנדל הוסיף כי "שלחתי עכשיו שידברו עם משה סולומון, מבחינתי צריך להביא אותו אלינו למפלגה".

יו"ר המילואימניקים לא הסתפק בכך והמשיך בהתקפה חריפה על המפלגה שממנה הגיע סולומון: "מפלגת הציונות הדתית הפכה לקליפה ריקה שמייצגת את החרדים. מי שמנותק כל כך מהמגזר הציוני דתי לא יכול לקרוא לעצמו בשם הזה".

רוטמן מגיב: "נאמנים לדרך"

במקביל לסערה, ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית פרסם תגובה בה צייץ את החלק במצע המפלגה שמדבר על ענייני חוק הגיוס. במצע מופיע כי "עיגון ערך לימוד התורה בחוק יסוד ימנע עיוותים אשר קיימים היום במדינת ישראל, ויאפשר לתת את המשקל הראוי ללימוד התורה בשיח החוקתי".

עוד מופיע במצע כי "פועל יוצא של הדבר הוא סיום המחלוקת סביב נושא חוק הגיוס לחרדים, בו נדרשת הכרעה ברורה שתהיה מקובלת על חלקי העם השונים, מתוך הכרה בערך לימוד התורה ובערך האחדות בעם ומניעת המחלוקת". המפלגה התחייבה במצע: "נחוקק את חוק יסוד: לימוד תורה – שיעגן את ערך לימוד התורה במדינה היהודית כערך יסוד במרקם החיים הישראלי".

לצד צילום המצע כתב רוטמן: "נאמנים לדרך", ופירט את שמות חברי הסיעה שהצביעו בעד החוק: בצלאל סמוטריץ, אופיר סופר, אורית סטרוק, שמחה רוטמן, מיכל וולדיגר, אוהד טל וצבי סוכות. את מקומו של סלומון ברשימה, השאיר רוטמן ריק.