בני ברק: אשה צעירה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה 

אירוע טביעה קשה התרחש ערב שבת בבני ברק, כאשר אשה צעירה בת 24 טבעה באמבטיה בביתה. האשה פונתה במצב קשה לבית החולים שיבא בתל השומר, והמשפחה מבקשת מהציבור להתפלל לרפואתה.

כוננים מארגון הצלה הוזעקו לבית בבני ברק בעקבות דיווח על טביעה באמבטיה. במקום מצאו את האשה הצעירה מחוסרת הכרה, ככל הנראה בעקבות אירוע רפואי שהוביל לטביעה.

חובשי הצלה אלחנן רוזנשטיין ודודי גרוס, שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו אשה בת 24 מעורפלת הכרה לאחר שטבעה באמבטיה ככה"נ בעקבות אירוע רפואי. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני הכולל סיוע נשימתי, והיא פונתה במצב קשה להמשך טיפול בחדר ההלם בבית החולים שיבא בתל השומר".

צוותי החירום פעלו במהירות ובמקצועיות להצלת חייה של האשה הצעירה. לאחר מתן טיפול רפואי מיידי במקום, פונתה האשה לבית החולים שיבא כשהיא במצב קשה, שם היא ממשיכה לקבל טיפול רפואי אינטנסיבי.

קריאה לתפילה לרפואה שלמה

המשפחה מבקשת מהציבור הרחב להעתיר בתפילה עבור מיכל בת שרה איטא לרפואה שלמה. בימים אלו, כאשר האשה הצעירה נמצאת במאבק על חייה, כל תפילה יכולה לעשות את ההבדל.

אירועים אלו מדגישים את החשיבות הקריטית של ערנות והקפדה על כללי בטיחות בסביבת מים, גם בבית. יצוין כי טביעה יכולה להתרחש תוך שניות ספורות, ולעיתים בעקבות אירוע רפואי פתאומי.