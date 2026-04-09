ההצהרות היוצאות מאיראן מבהירות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הפסקת האש שהשיג לטענתו אינה צפויה להחזיק לאורך זמן | שני וויכוחים עיקריים - המלחמה מול חיזבאללה והשליטה על מצרי הורמוז עשויים להחזיר את המלחמה מהר מן הצפוי (מדיני)
נתניהו דרש מצה"ל במהלך דיון הקבינט אמש לשפר את הסברת הישגי מבצע "שאגת הארי" | ישיבה צפויה להתקיים בשבוע הבא בהשתתפות הרמטכ"ל, דובר צה"ל ושר הביטחון בנוגע להצגת ההישגים במבצע לציבור בצורה מסודרת (צבא וביטחון)
פרטים חדשים על המחדל הביטחוני: השניים שגוייסו על ידי המודיעין האיראני לא הסתפקו בתכנון, אלא ביצעו ניסוי בחומר נפץ במקלט ציבורי בחיפה | היעד לפגיעה: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט | גורם בחקירה: "נס שלא נגמר באסון כבד" (חדשות)
אישה כבת 75 נמצאה ללא סימני חיים באתר השייך לכאורה לגבר בן 70, שנעצר מיד על ידי המשטרה. החשד שנבדק: האישה נפטרה מספר ימים לפני שאותרה. חוקרי המשטרה פשטו על המקום ואספו ממצאים; החשוד הובא להארכת מעצר בבית המשפט (בארץ)
סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעת בני משפחת גרשוביץ שנהרגו באסון פגיעת הטיל בחיפה: לנה, בעלה ולדימיר, בנם דימה וכלתם לוסיל | הבן שהתגורר עם רעייתו בהרצליה, החזיר את אביו לבית מבית החולים שעות ספורות לפני שקרס (בארץ)