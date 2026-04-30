במהלך הימים האחרונים שוגרו שני עפיפוני תבערה לשדות קיבוץ כיסופים, כך נמסר היום (חמישי) מהנהלת הקיבוץ. על פי הדיווח, העפיפונים נחתו בשטחי הקיבוץ אך לא גרמו לנזק. עם זאת, האירוע מעורר דאגה רבה בקרב התושבים והנהלת הקיבוץ, המתריעים מפני חזרה למציאות הביטחונית שקדמה לשבעה באוקטובר.

"לשמחת כולם, לא נגרם כל נזק", נמסר בהודעת קיבוץ כיסופים, אך הנהלת הקיבוץ הבהירה כי היא "רואה בדאגה רבה את העניין". בקיבוץ טוענים כי במהלך המלחמה נמנעו כוחות צה"ל מכניסה והשמדת תשתיות טרור במחנות המרכז הסמוכים לקיבוץ, דבר שמאפשר כעת את המשך הפעילות המעוררת דאגה.

"התגובה תהיה נחושה ובלתי מתפשרת"

בקיבוץ כיסופים הדגישו כי הם מצפים למענה ביטחוני מלא ומיידי. "התגובה להפרחת הבלונים תהיה נחושה ובלתי מתפשרת", נכתב בהודעת הקיבוץ. הדרישה למענה ביטחוני נחרץ עולה על רקע החשש מפני חזרה למדיניות ההכלה שאפיינה את השנים שקדמו לטבח שמחת תורה.

גם בקיבוץ נחל עוז דיווחו בשבועות האחרונים על שני עפיפונים שחצו משטח רצועת עזה ונחתו בתוך הקיבוץ. התושבים מזהירים מפני חזרה למציאות הביטחונית שקדמה לשבעה באוקטובר, זאת ברקע דיווחים על התחמשות מחודשת של חמאס והתבססותו בשטח.

"חוסן קהילתי אינו צ'ק פתוח"

בין תושבי נחל עוז נשמעו קולות מודאגים המתריעים מפני קריסת החוסן הקהילתי. "אנו בנחל עוז נחושים לבנות כאן את עתיד ילדינו, אך אנו מתריעים: חוסן קהילתי אינו צ'ק פתוח", נמסר מהקיבוץ. "הפער בין הבטחות הממשלה לבין המציאות של עפיפונים בחצרות הבתים מייצר דאגה עמוקה".

התושבים הדגישו כי כדי שיוכלו להשלים את מלאכת השיקום ולוודא שהמשפחות השבות מרגישות בטוחות בביתן, ואלו שטרם שבו מרגישות בטוחות לשוב - "המדינה חייבת להבטיח שמה שהיה לא יהיה עוד".