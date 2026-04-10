נשיא ארה"ב טראמפ מזהיר כי הכוחות האמריקאים יישארו במזרח התיכון עד קיום ההסכם המלא עם איראן|טראמפ שיגר מסר חד משמעי ומאיים לאיראן "אם זה לא יקרה - הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר" |לדבריו, הוסכם שלאיראן לא יהיו נשק גרעיני, ומצרי הורמוז יהיו פתוחים ובטוחים | הדברים המלאים (חדשות, בעולם)
דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
הותר לפרסום עם צאת החג: לוחם חטיבת גולני, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל מבית שאן, נפל בקרב קשה בדרום לבנון. באירוע נפצעו חמישה לוחמים נוספים באורחים שונים שפונו להמשך טיפול רפואי בבתי החולים (צבא וביטחון)