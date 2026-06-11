במלכודת מוות: תיעוד דרמטי של חיסול מחבלי חיזבאללה מהאוויר

תיעוד הפעילות בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הלחימה המחתרתית בדרום לבנון נחשפת: כוחות צוות הקרב של חטיבת הקומנדו, בשילוב לוחמי יחידת יהל"ם, פועלים בשעות אלו להעמקת הטיהור של רשת המנהרות התת-קרקעיות הענפה מתחת לרכס הבופור. מדובר בתשתית אסטרטגית שתוכננה, מומנה ובוצעה בהכוונת משטר הטרור האיראני, ונועדה לשמש כציר מרכזי לניהול הלחימה של חיזבאללה.

סינק של מפקד פלגה ס׳1 ביחידת יהל״ם, סגן-אלוף ח׳ ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך הסריקות בבטן האדמה, נחשף ארסנל אמצעי לחימה עצום שנועד לפעילות התקפית: החל מטילי קורנט ומשגרי RPG, ועד פצצות מרגמה, רימוני רסס ומקלעי נ"מ – הכל במטרה להפוך את המנהרות לבסיס מבצעי מבוצר. הדרמה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר רחפן של יחידת יהל"ם, שסרק פיר תת-קרקעי, זיהה חוליית מחבלים בתוך התוואי. המחבלים, שהבינו כי נחשפו, פתחו באש לעבר הרחפן בנסיון נואש להשתק אותו, ופתחו במנוסה מהמנהרה. אולם, הם לא ידעו שהעין של צה"ל לא מורידה מהם מבט.

תיעוד דרמטי מדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

ברגע שיצאו מהתוואי והצטרפו לקבוצת מחבלים נוספת בניסיון הימלטות מהשטח, הופעלה התקיפה. בהכוונת הכוחות בשטח, חיל האוויר סגר עליהם מעגל וחיסל את כלל המחבלים בתקיפה מדויקת.

"אנחנו מפרקים את נכסי הטרור של הארגון נדבך אחר נדבך", מציינים גורמים צבאיים, ומבהירים כי הפעילות המורכבת בתוואי התת-קרקעי תימשך עד לטיהור מלא של האזור מאיומים.