דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
הותר לפרסום עם צאת החג: לוחם חטיבת גולני, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל מבית שאן, נפל בקרב קשה בדרום לבנון. באירוע נפצעו חמישה לוחמים נוספים באורחים שונים שפונו להמשך טיפול רפואי בבתי החולים (צבא וביטחון)
צה"ל ממשיך במאמץ השיטתי להעמקת הפגיעה במערכי האש ומערכות ההגנה האוויריות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן | בתקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן, הושמדו יותר מ-130 מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני (חדשות)
איראן שיגרה טילי מצרר בזה אחר זה לעבר אילת והערבה ומיד אחר כך למרכז, השפלה והשומרון | הלילה והבוקר: ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בירי לעבר צפון הארץ | ישראל הכינה רשימה של אתרים לתקיפה באיראן - וממתינה לאישור הנשיא טראמפ | חיילים בצבא ארה"ב נפצעו מפגיעת כטב"ם בכוויית (אקטואליה)
מלחמה בצפון: כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית נגד חיזבאללה. לפי דיווח דובר צה"ל, הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו פירים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים (צבא וביטחון)
חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)
בתום מבצע חילוץ לילי מורכב של פיקוד העורף ויחידת היחצ"א, אותרו ארבעת הלכודים תחת ההריסות ללא רוח חיים. לפי דיווח פיקוד העורף , עשרות מחלצים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון נואש לאתר ניצולים בזירה (צבא וביטחון)
דרמה מתגלגלת באיראן: גורם ביטחוני בכיר חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע קשה ב"מטס בראשית". לפי הדיווח בצמרת המשטר מגדירים את יורש העצר כ"לא לגיטימי", בעוד צה"ל חיסל כבר למעלה מ-32 בכירים ב"שאגת הארי" | האם המשטר האיראני בדרך לקריסה? (צבא וביטחון)