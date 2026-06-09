חדירה וחילופי אש ברכס רמים: מחבל שחצה את הגבול חוסל

אירוע חדירה חריג התרחש היום (שלישי) באזור רכס רמים שבגבול הצפון, כאשר מחבל חמוש הצליח לחצות את גדר הגבול משטח לבנון אל תוך שטח ישראל. המחבל, שהגיע כשהוא מצויד ברובה ובסכין, פתח באש לעבר כוחות צה"ל שפעלו במקום, אך חוסל במהירות על ידי לוחמי חטיבה 769.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל זוהה בזמן אמת על ידי כוחות הביטחון כשהוא חוצה את הגדר לתוך שטח ישראל. כשהגיע סמוך לכוח צה"ל שפעל באזור, פתח המחבל באש לעבר הלוחמים. כוחות חטיבה 769 הגיבו בנחישות, השיבו באש מדויקת לעבר המחבל וחיסלו אותו במקום.

בנס גדול, האירוע הסתיים ללא נפגעים בקרב כוחות צה"ל. גורמים ביטחוניים אישרו כי למרות שהמחבל הצליח לחדור את הגדר ולבצע ירי, הלוחמים פעלו במהירות ובמקצועיות ומנעו פגיעה בכוחותינו.

הנחיות חירום ליישובי הגבול

בעקבות האירוע, הופעלו נוהלי חירום ביישובים הסמוכים לאזור החדירה. הרבש"צ הנחה את תושבי משגב עם, מרגליות ומנרה לשהות בבתים ולהימנע מכל תנועה במרחב הציבורי עד להודעה חדשה.

במקביל, כוחות הביטחון חסמו לתנועת רכבים את כביש 886 המחבר בין יפתח למנרה על רכס רמים, כדי לאפשר את המשך סריקות הכוחות בשטח. צה"ל ממשיך בביצוע סריקות נרחבות במרחב לשלילת הימצאות איומים נוספים.

יצוין כי אזור רכס רמים נמצא בקו העימות הישיר מול לבנון, ובחודשים האחרונים נרשמו מספר ניסיונות חדירה וירי לעבר כוחות צה"ל באזור. כוחות הביטחון נותרים בכוננות מוגברת לאורך כל קו הגבול הצפוני.

מדובר צה"ל נמסר כי לפני זמן קצר, התקבל דיווח ראשוני על ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס רמים. הכוחות פתחו בירי וחיסלו מחבל במרחב, אין נפגעים לכוחותינו. האירוע עודנו מתנהל.

כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות, בנוסף לכלי טיס של חיל האוויר שהוקפצו למרחב.

צה"ל נמצא בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות.

המשך פעילות להסרת איומים

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להנחיות הביטחון, ויפעלו להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל יישובי הגבול. ההנחיות לתושבים נותרו על כנן בשלב זה, וצה"ל ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם להתפתחויות.

האירוע מצטרף לשורה של חיסולי מחבלים שבוצעו בימים האחרונים על ידי כוחות צה"ל, במסגרת המאמצים המתמשכים להסרת איומים ולהגנה על אזרחי ישראל.