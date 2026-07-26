בית המשפט העליון דחה היום (ראשון) פה אחד את עתירת הוריו של אלון לולו שמריז ז"ל, שביקשו להכיר בו כחלל מערכות ישראל. לצד ההכרעה המשפטית, הביעו השופטים הערכה עמוקה לגבורתו של שמריז ואף התנצלו בפני משפחתו על כך שאין באפשרותם לקבל את בקשתה.

את העתירה הגישו אבי ודקלה לולו שמריז נגד ראש אגף כוח האדם, הרמטכ"ל והפרקליטה הצבאית הראשית. בני המשפחה ביקשו כי אלון יוכר כחלל צה"ל, יובא לקבורה צבאית בבית עלמין צבאי וכי הוריו יוכרו כהורים שכולים לפי חוק משפחות חיילים.

כזכור, אלון שמריז נחטף מביתו בקיבוץ כפר עזה במהלך מתקפת 7 באוקטובר. ב-15 בדצמבר 2023, לאחר שהצליח להימלט מהשבי יחד עם שני חטופים נוספים - יותם חיים וסאמר אל-טלאלקה ז"ל, הוא נהרג בשוגג מאש כוחות צה"ל. לאחר מותו הוכרו השלושה כחללי פעולות איבה.

טענות המשפחה מול עמדת צה"ל

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הוריו טענו כי שמריז היה משרת מילואים פעיל ביחידת יהל"ם, וכי כבר בבוקר מתקפת הטרור החלו מפקדיו ושלישות היחידה לפעול כדי לזמנו לשירות. לדבריהם, אלמלא נחטף הוא היה מתייצב למילואים, ובהימלטותו מהשבי השתמש ביכולות ובניסיון שרכש במהלך שירותו הצבאי.

בצה"ל טענו מנגד כי שמריז לא זומן למילואים לפני חטיפתו ולא היה בשירות פעיל במועד מותו. לפי בירור שנערך בצבא, הפנייה שנעשתה אליו בצהרי 7 באוקטובר הייתה בגדר "בדיקת זמינות" ולא קריאה להתייצב. בהמשך נקראו חלק ממשרתי המילואים בפלוגה, אך שמריז לא נכלל בגיוס.

פסק הדין: הכרעה משפטית, לא מוסרית

השופט דוד מינץ, שכתב את פסק הדין המרכזי, קבע כי גם אם מקבלים את טענת המשפחה שלפיה שמריז זומן למילואים, החוק מחייב שהחלל יהיה בשירות פעיל או בדרכו למקום ההתייצבות. במקרה זה, הזימון הנטען נעשה לאחר שכבר נחטף, ולכן לא ניתן להכיר בו כחלל צה"ל לפי הדין הקיים.

מינץ הבהיר כי דחיית העתירה היא משפטית בלבד: "אין בה לגרוע כהוא זה מההערכה הראויה להתנהלותו של אלון ז"ל, אשר גילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנשוא".

התנצלות יוצאת דופן מהשופטים

השופטת יעל וילנר הצטרפה להכרעה וכתבה כי "אין עוררין על גבורתו העילאית ועל התושייה יוצאת הדופן שהפגין אלון ז"ל". עם זאת, היא הדגישה כי החוק אינו מאפשר לקבל את בקשת המשפחה והוסיפה: "ובנסיבות אלו, קצרה ידנו מלהושיע".

השופט עופר גרוסקופף הסביר כי ההבחנה בין חלל צה"ל לחלל אזרחי מבוססת על מעמדו הרשמי של האדם במועד מותו, ולא על מידת האומץ או הגבורה שהפגין. את דבריו סיים בפנייה יוצאת דופן להורים: "כבני אדם, המכירים בערך הטוב והנאצל, מבקשים אנו להתנצל בפני העותרים על שאין באפשרותנו לעשות צדק עם זכרו של אלון ז"ל".

במהלך בירור העתירה הוחלט להעניק לשמריז מענה ייחודי של הנצחה והוקרה, הכולל מצבה צבאית, סממנים צבאיים והנצחה בטקסים ייעודיים. משפחתו עמדה על דרישתה להכרה רשמית בו כחלל צה"ל, אך שלושת השופטים קבעו כי לא קיימת עילה משפטית להתערבות בהחלטת הצבא.