מפלגת ישראל ביתנו בראשות ח"כ אביגדור ליברמן ממשיכה לחזק את שורותיה בקראת מערכת הבחירות. הפעם הודיע דביר קריב, איש שב"כ לשעבר ואיש חינוך, על הצטרפותו למפלגה ועל תמיכתו בליברמן לראשות הממשלה. קריב, שצבר 23 שנות שירות בשירות הביטחון הכללי, מחבר רב המכר "יצחק" ומרצה בפני אלפים בנושאי ביטחון ודמוקרטיה, מצטרף למגמה של דמויות ביטחוניות בכירות שבוחרות בישראל ביתנו כבית הפוליטי שלהן.

המהלך מגיע בעקבות סדרת צירופים משמעותיים למפלגה בשבועות האחרונים, ביניהם תת-אלוף במיל' גדי מאירי, מייסד תשתית יש עתיד לשעבר ומפקד חטיבה 8 בעבר, ואלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר. הצטרפויות אלו מעידות על מגמת התחזקות של המפלגה בקרב ציבור אנשי הביטחון והמילואימניקים.

"תלמידים שלי נפלו במלחמה"

בהודעתו הרשמית, קריב הסביר את המניעים שהובילו אותו להצטרף לזירה הפוליטית דווקא בשלב זה. "במשך עשרות שנים פעלתי להגנת מדינת ישראל. בשב"כ נאבקתי בטרור, בהסתה ובקיצוניות, ואת תלמידיי חינכתי לאהבת המדינה, לאחריות, לחשיבה ביקורתית ולשירות משמעותי", מסר קריב.

"ההחלטה להיכנס לפוליטיקה אינה פשוטה", הוסיף, "אך בשנים האחרונות אזרחי ישראל שילמו מחירים כבדים לאין שיעור. תלמידים שלי נפלו במלחמה, משפחות איבדו את היקר להן מכל, חיילים ומילואימניקים נשאו את המדינה על כתפיהם, ומנגד - ממשלה שכשלה סירבה לקחת אחריות".

"הבית הפוליטי המתאים לתפיסת עולמי"

קריב הבהיר את הסיבות שהובילו אותו לבחור דווקא בישראל ביתנו. "בחרתי להצטרף לישראל ביתנו משום שזהו הבית הפוליטי המתאים לתפיסת עולמי: ימין, ציוני, ביטחוני, ממלכתי וליברלי. מפלגה המאמינה בעוצמה והכרעה מול אויבים, אך גם בשוויון בפני החוק, בשוויון בנטל, בחופש הפרט ובאחריות ציבורית".

לגבי בחירתו בליברמן כמועמד לראשות הממשלה, קריב ציין: "בחרתי באביגדור ליברמן משום שישראל זקוקה למנהיג מנוסה, מפוכח ונחוש, שיודע לקבל החלטות קשות ולעמוד על עקרונותיו. אני מצטרף כדי להיאבק בקיצוניות, לחזק את החינוך, לפעול למען נפגעי פוסט טראומה ובעיקר לסייע באיחוי הקרעים בעם".