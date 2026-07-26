מפלגת ישראל ביתנו בראשות ח"כ אביגדור ליברמן ממשיכה לחזק את שורותיה בקראת מערכת הבחירות. הפעם הודיע דביר קריב, איש שב"כ לשעבר ואיש חינוך, על הצטרפותו למפלגה ועל תמיכתו בליברמן לראשות הממשלה. קריב, שצבר 23 שנות שירות בשירות הביטחון הכללי, מחבר רב המכר "יצחק" ומרצה בפני אלפים בנושאי ביטחון ודמוקרטיה, מצטרף למגמה של דמויות ביטחוניות בכירות שבוחרות בישראל ביתנו כבית הפוליטי שלהן.
המהלך מגיע בעקבות סדרת צירופים משמעותיים למפלגה בשבועות האחרונים, ביניהם תת-אלוף במיל' גדי מאירי, מייסד תשתית יש עתיד לשעבר ומפקד חטיבה 8 בעבר, ואלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר. הצטרפויות אלו מעידות על מגמת התחזקות של המפלגה בקרב ציבור אנשי הביטחון והמילואימניקים.
"תלמידים שלי נפלו במלחמה"
בהודעתו הרשמית, קריב הסביר את המניעים שהובילו אותו להצטרף לזירה הפוליטית דווקא בשלב זה. "במשך עשרות שנים פעלתי להגנת מדינת ישראל. בשב"כ נאבקתי בטרור, בהסתה ובקיצוניות, ואת תלמידיי חינכתי לאהבת המדינה, לאחריות, לחשיבה ביקורתית ולשירות משמעותי", מסר קריב.
"ההחלטה להיכנס לפוליטיקה אינה פשוטה", הוסיף, "אך בשנים האחרונות אזרחי ישראל שילמו מחירים כבדים לאין שיעור. תלמידים שלי נפלו במלחמה, משפחות איבדו את היקר להן מכל, חיילים ומילואימניקים נשאו את המדינה על כתפיהם, ומנגד - ממשלה שכשלה סירבה לקחת אחריות".
"הבית הפוליטי המתאים לתפיסת עולמי"
קריב הבהיר את הסיבות שהובילו אותו לבחור דווקא בישראל ביתנו. "בחרתי להצטרף לישראל ביתנו משום שזהו הבית הפוליטי המתאים לתפיסת עולמי: ימין, ציוני, ביטחוני, ממלכתי וליברלי. מפלגה המאמינה בעוצמה והכרעה מול אויבים, אך גם בשוויון בפני החוק, בשוויון בנטל, בחופש הפרט ובאחריות ציבורית".
לגבי בחירתו בליברמן כמועמד לראשות הממשלה, קריב ציין: "בחרתי באביגדור ליברמן משום שישראל זקוקה למנהיג מנוסה, מפוכח ונחוש, שיודע לקבל החלטות קשות ולעמוד על עקרונותיו. אני מצטרף כדי להיאבק בקיצוניות, לחזק את החינוך, לפעול למען נפגעי פוסט טראומה ובעיקר לסייע באיחוי הקרעים בעם".
מסלול ביטחוני וחינוכי עשיר
דביר קריב שירת 23 שנים בשירות הביטחון הכללי, במהלכן צבר ניסיון עשיר במאבק בטרור ובהסתה. לאחר שחרורו פנה לתחום החינוך, שם לימד אזרחות והרצה בפני אלפים רבים של חיילים, מפקדים, תלמידים ואנשי חינוך בנושאי ביטחון, דמוקרטיה, הסתה, חוסן ופוסט טראומה.
בנוסף לפעילותו החינוכית, קריב חיבר את רב המכר "יצחק", ספר שזכה להצלחה רבה בקרב הציבור. הצטרפותו לישראל ביתנו מצטרפת לשורה של דמויות ביטחוניות בכירות שבחרו במפלגה כפלטפורמה הפוליטית שלהן, תוך שהן מדגישות את הערכים של ציונות, שירות ואחריות לאומית שהמפלגה מייצגת.
מגמת התחזקות בסקרים
הצטרפותו של קריב מגיעה בתקופה שבה ישראל ביתנו רושמת מגמת התחזקות בסקרים. על פי סקר שפורסם לאחרונה, המפלגה ממשיכה לשמור על מעמדה כאחת האלטרנטיבות המרכזיות בזירה הפוליטית, תוך שהיא מושכת אליה דמויות ביטחוניות וציבוריות בעלות ניסיון עשיר.
בשבועות האחרונים הצטרפו למפלגה מספר דמויות בכירות נוספות, ביניהן תת-אלוף במיל' גדי מאירי, שהיה מהדמויות המרכזיות בהקמת התשתית הארגונית של יש עתיד, ואלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר. צירופים אלו מעידים על האטרקטיביות של המפלגה בקרב ציבור אנשי הביטחון והמילואימניקים, שרואים בה כתובת לערכים שהם מייצגים.
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