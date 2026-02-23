אחרי מרוץ האשמות הדדי על שותפיהם למחנה כי הם יגרמו להפסד בבחירות הקרובות, ראשי האופוזיציה ניצלו את ישיבות הסיעה היום לקרוא לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה | יאיר לפיד אמר כי "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה" (פוליטי)
אחרי שנפתלי בנט אמר השבוע, כי לא ייתן להנהגה שכשלה להמשיך, בכנס פעילים ציוני דתי, הוא הודיע כי הכי טוב זה להקים ממשלת אחדות ולהפסיק את החרם עליו | על בן גביר הוא אמר: הוא לא רציני אבל לא מחרים אותו", בנוסף הוא דיבר גם על איילת שקד והשר סמוטריץ' | כך הגיבו באופוזיציה נגדו (חדשות, פוליטי)
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
שר הביטחון לשעבר ליברמן התייחס ללוגו הוועדה לניהול רצועת עזה, עם סמל הרשות הפלסטינית, ותקף: "ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית" | לשכת רה"מ: "הרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה" (מדיני)
אחרי שבנט הציע לו את המקום השני ולפיד את המקום הראשון, יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה אחת – שזהות העומד בראשה תיקבע בהמשך | הרעיון הוא להרכיב רשימת ענק של מפלגות המרכז – שמימינה ליברמן ומשמאלה גולן (פוליטי)
במפלגת ישראל ביתנו מתכוונים להעלות בשבוע הבא הצעת חוק להחלת ריבונות על העיר ביתר עילית, ראש העיר ופטרונו הפוליטי, יצאו בהודעות זועמות וטענו, כי הכוונה של ליברמן בהצעה הזו, היא למנוע זכות בחירה מתושבי העיר; "האם אתה רוצה להחיל ריבונות על עירנו, כדי למנוע מאיתנו את זכותנו הדמוקרטית?" (חרדים)
החלטת מנהיגי 'דגל התורה' להתקדם עם 'חוק הגיוס' בוועדת החוץ והביטחון - כאשר החלטה נוספת האם לתמוך בחוק תתקבל כאשר הוא יעלה להצבעה, גוררת שלל תגובות מכל קצות הפוליטית - מ'אגודת ישראל' ועד נפתלי בנט (פוליטי)
ח"כ ליברמן שוב מסית נגד החרדים בישיבת סיעה, ברקע ההפגנות נגד המפלגות החרדיות: "לו היו לומדים תורה כמו שהם יודעים להשתולל ולהתפרע - בית המקדש כבר מזמן היה נבנה" | ליברמן הוסיף והצהיר: ״נבנה הרבה בתי כלא, נכניס לשם את כל העריקים, ונגיש חוק ששולל מהאיסרים את זכות ההצבעה" (פוליטי)
אחרי שבדגל התורה הודיעו שיצביעו נגד חוק עונש מוות למחבלים שיעלה להצבעה, בהוראת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, גורמי ימין ואופוזיציה לא 'אהבו' את ההחלטה ותקפו את ח"כ גפני והפוליטיקאים החרדים ש"מתחבאים מאחורי הרבנים" ו"פוזלים לשמאל" | גפני בתגובה: "לא יודעים להתמודד עם השקפת עולמנו" (חרדים, פוליטי)
הסתיימה פגישת ראשי מפלגות האופוזיציה, שבה הם דנו ב"קידום האסטרטגיה של הגוש לניצחון בבחירות" | בהודעה מטעמם מסרו כי "בכוונתנו להילחם נגד חוק ההשתמטות. בכנסת, ברחובות ובזירה המשפטית, אנו דורשים מהצבא לפעול על פי חוק ולהגביר את המאמצים לגיוס החרדים" (פוליטי)
כצפוי, ראשי האופוזיציה לא מפספסים את ההזדמנות ובישיבות הסיעה היום השתלחו בחריפות בציבור החרדי | ראש האופוזיציה לפיד אמר כי "הממשלה הזו אומרת לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים", וכי "לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאתנו" | גם ליברמן וגנץ הצטרפו לפסטיבל השנאה כנגד החרדים (פוליטי)
יום סוער בכנסת: למרות ההתנגדות הנחרצת של ראש הממשלה לתמוך בחוקים להחלת הריבונות - של חברי הכנסת ליברמן ואבי מעוז, חברים רבים בקואליציה - כולל חלק מהח"כים החרדים, תמכו בהצעות החוק | הצעת החוק עברה, לאחר שגם חבר מהליכוד ורבים נוספים מהקואליציה תמכו בהצעת החוק (חדשות, פוליטי)