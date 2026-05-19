טיבי תוקף את ליברמן: 'ימין פשיסטי שלא יטיף לערבים'

ח"כ אחמד טיבי התפרץ היום (שלישי) בביקורת חריפה נגד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, לאחר שזה קרא לאחרונה לבוחרים הערבים להצביע למפלגתו. "ליברמן הוא אדם גזען, וגם המשנה של המפלגה שלו היא משנה ימנית פשיסטית", מסר טיבי בריאיון לתקשורת הכללית.

העימות הפוליטי מגיע על רקע הצהרתו של ליברמן כי הוא שואף לכהן כראש ממשלה, וניסיונותיו לפנות לקהלי בוחרים חדשים לקראת הבחירות הצפויות. טיבי דחה בתוקף את הפנייה לציבור הערבי: "האחרונים שיטיפו לציבור הערבי מי מייצג אותם, זה ימנים פשיסטים, שלא מכחישים את העובדה שהם ימנים פשיסטים".

"תפסיקו להטיף לערבים מה טוב להם"

טיבי המשיך בהתקפתו והבהיר: "ליברמן, אם תגיד לו שאתה מרכז, יגיש תביעת דיבה. לכן אני אומר, תפסיקו להטיף לערבים מה טוב להם". כשהמראיינת ציינה כי ליברמן מתאר מציאות בלתי נסבלת של רציחות בחברה הערבית, השיב טיבי: "הם יודעים במה הם בוחרים".

ח"כ טיבי הפנה את האצבע המאשימה לכיוון הממשלה: "על הרציחות האלה ראשי הרשויות או הח"כים הערבים אחראים? או הממשלה הכושלת, שהיא לא רק כושלת בנושא הזה, היא בכוונה, השר לביטחון פנים והמשטרה, לא עושים מעשה". הוא הדגיש כי מדובר ב"אמירה פוליטית לפני בחירות" מצד ליברמן.