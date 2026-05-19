תיעוד בלעדי: החסידים ששבתו אצל המוסלמי בחברון | זו הסיבה

בצעד מיוחד, קבוצת חסידים מזרם נטורי קרתא בחרה לציין את שבת 'במדבר' באווירה שונה מהמקובל, כאשר התארחו בביתו של מר עיסא, דמות מוכרת בעיר חברון, בסמיכות למערת המכפלה. האירוע תועד על ידי בעל הבית המוסלמי שאירח את הקבוצה.

על פי הנמסר מהמשתתפים, במהלך שהותם חזו מקרוב ב"אימת המתנחלים על התושבים הפלסטינים", והביעו תמיהה על אופן התנהלות החיים תחת מציאות זו. "אותם גורמים מדמים בנפשם כי יוכלו לפעול כרצונם בשם היהדות ולהגביר שנאה בכל העולם, בעוד היהודים אמורים לבלוע את הגלולה המרה", מסרו בשיחה עם 'בבלי'.

לדבריהם, המציאות מוכיחה אחרת: "כשפעיל פלסטיני בולט מארח בביתו קבוצת בחורי ישיבה, חזונם של הקיצוניים מתנפץ". במהלך השבת נמנעו האורחים מהליכה למערת המכפלה בלא ליווי המארח הערבי, "כדי שלא להיראות כמתנחלים אף לרגע".

התפילות וסעודות השבת המשותפות תועדו במלואן, כאשר בעל הבית המוסלמי הקפיד לתעד את האירוע המיוחד. כידוע, נטורי קרתא מתנגדת באופן עקרוני למדינת ישראל ולכל פעילות ציונית, ורואה בשיתוף פעולה עם תושבים ערבים ביטוי לעמדתה האידיאולוגית.

מרזל יצא נגדם בחריפות

בשיחה עם 'בבלי', ציינו החסידים כי ברוך מרזל, מראשי היישוב היהודי בעיר, יצא בחריפות נגד עצם התארחותם בבית המוסלמי. אך עבורם, ביקורת זו מהווה הוכחה לכך שמעשיהם משפיעים ומשיגים את מטרתם.

בתגובה רשמית לכתבה מסרו מהקהילה: "אין ליהודים חלק ונחלה בשלטון הכופר הציוני, ואין ליהודים כל עניין בסכסוך נגד תושבי הארץ המוסלמים". הצהרה זו משקפת את העמדה העקרונית של נטורי קרתא המתנגדת לכל פעילות מדינית ציונית.