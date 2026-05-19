סגולה לזיווגים: תענית דיבור חריגה בעטרת ישראל

ישיבת עטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

דרמה רוחנית חסרת תקדים מתרחשת בימים אלו בישיבת 'עטרת ישראל' במודיעין עילית, כאשר מאות בחורים קיבלו על עצמם קבלה מחייבת לקראת חג מתן תורה. המהלך, שיצא לדרך ביוזמת הגאון רבי יואל שפירא, פותח בצורה מיוחדת את 'שלושת ימי ההגבלה' המסורתיים.

במסגרת הקבלה המחייבת, עשרות מבחורי הישיבה חתמו וקיבלו על עצמם לשמור על תענית דיבור מוחלטת בכל יום, החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד לשעה 23:00 בלילה ברציפות – 13 שעות של שתיקה מוחלטת ולימוד בלתי פוסק. הבחורים מתחייבים שלא להוציא מפיהם מילה שאינה קשורה בלימוד התורה במשך כל תקופה זו.

הרב יואל שפירא בעטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

על פי החלטת הגר"י שפירא והנהלת הישיבה, במהלך ימי ההגבלה בוטלה לחלוטין מנוחת הצהריים המקובלת. הבחורים יוצאים מהיכל בית המדרש אך ורק לטובת תפילות הציבור וארוחות מהירות, וחוזרים מיד לאחר מכן אל הגמרות. מדובר במאמץ פיזי ומנטלי אדיר, שנועד לקדש את הדיבור והמחשבה לקראת קבלת התורה בשבועות. בהנהלת הישיבה מציינים בסיפוק כי למעלה מ-60 אחוזים מבחורי הישיבה כבר הצטרפו באופן רשמי למהלך ההיסטורי.

שטייגען בישיבת עטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

סגולה לזיווגים הגונים

ההתרגשות הגדולה מגיעה גם לנוכח העובדה כי בישיבה הגדירו את היוזמה המיוחדת הזו כסגולה עצומה, בדוקה ומנוסה, עבור הבחורים המבוגרים של עולם התורה הזקוקים לזיווגים הגונים.

הלימוד ברציפות ותענית הדיבור הממושכת בתוך היכל בית המדרש המפואר של 'עטרת ישראל' צפויים, כך על פי אמונת ראשי הישיבה, לבקוע שערי שמיים ולהביא את ישועת השידוכים המיוחלת עוד לפני החג.

כזכור, בתחילת זמן אלול האחרון נפתח זמן הלימודים בישיבה בחדווה ובשמחה, כאשר התלמידים והרבנים התכנסו בהיכל הישיבה ללימוד תורה. במהלך הסדר לימוד, הר"מים הסתובבו בין השולחנות, שקועים בוויכוח תלמודי עם הבחורים, כפי שדיווחנו באתר.

תענית דיבור ישיבת עטרת ישראל ( צילום: באדיבות )

המהלך המיוחד בישיבת 'עטרת ישראל' מצטרף לשורה של יוזמות רוחניות שנערכות בימים אלו בעולם הישיבות והחסידות לקראת חג מתן תורה. בחסידות ברסלב, למשל, התקיימו השבוע מעמדי התעוררות מיוחדים בבני ברק ובירושלים, ובחצרות החסידיות נערכו כינוסים מיוחדים במסגרת שלושת ימי ההגבלה.