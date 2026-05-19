בכותל המערבי: עצרת תפילה מרגשת לרפואת ראש ישיבת 'אש התלמוד'

מעמד תפילה מרומם ומרגש התקיים אמש (שני) ברחבת הכותל המערבי, כאשר מאות תלמידים ובוגרי ישיבת 'אש התלמוד' התאספו להתפלל לרפואתו השלמה של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צור שליט"א.

את המעמד כיבדו בנוכחותם הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, והמקובל הגאון רבי יעקב עדס שליט"א. כן השתתפו ראשי ישיבת 'אש התלמוד', הגאון רבי אריאל וילנסקי והגאון רבי יוסף לסרי, לצד משגיח הישיבה הגאון רבי פנחס איפרגן שליט"א.

עצרת התפילה אמש הייתה ביטוי נוסף לקשר המיוחד שבין ראש הישיבה לתלמידיו ובוגריו, שהגיעו בהמוניהם לעמוד לימינו בעת צרה. התפילות נערכו בליווי דברי התעוררות והתחזקות, כאשר המשתתפים קראו תהילים ובקשו רחמים מלפני שוכן מרומים.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של הגאון רבי משה בן נעמי (צור) שליט"א, ראש ישיבת 'אש התלמוד', בתוך שאר חולי עם ישראל.