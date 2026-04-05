הרב דוד יוסף

הראשון לציון רבי דוד יוסף התייחס בשיעורו הערב להתנהלות הדורסנית של שופטי בג"ץ כלפי קדושת השבת, בהחלטה שהכריחה את פיקוד העורף לתת מענה לפסק שניתן בעצמו - בשבת קודש | "הם מתנהגים בהפקרות, חושבים שיודעים יותר מפיקוד העורף", זעם הראשון לציון (חדשות)
פיניש פסח בכנסת: בעוד תקציב המדינה מאושר בתרגיל פוליטי עוקץ, הכנסת מאשרת סופית עונש מוות למחבלים למרות עתירות בג"ץ. בחזית, צה"ל נערך להריסת כפרי דרום לבנון, בזמן שבסאטמר נרשמת היסטוריה של אחדות ורבני המדינה מכרו את החמץ לנוכרי. חג כשר ודרוך (מעייריב)
הראשון לציון הגר"ד יוסף התייחס לאישור החוק המעניק לדיינים סמכות לדון גם בדיני ממונות: "תיקון עוול של עשרים שנה; חילול השם נורא בא אל קיצו. אני קורא לציבור: אל תלכו לערכאות, שערי בתי הדין פתוחים בפניכם" (חרדים)
ניסיון חמור לפגיעה בקדושת השבת בחיפה - הפוליטיקאים החרדים מגיבים | כך מגיבים חברי מועצת גדולי התורה כשמתקבלת התרעה מקדימה במהלך אירוע | הראש"ל הגר"ד יוסף בהוראה מפתיעה לאברכים: צאו להשפיע על ההייטקיסטים | ראש הישיבה מגור בשיעור כללי מפולפל בישיבת בין הזמנים ליטאית | שאגת הארי היום ה-27: יומן המלחמה מלא מכל הגזרות (מעייריב)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף הגיע לביקור חיזוק בכולל לדיינות 'משכן שרה' השוכן בלב מרכז ההייטק בהר חוצבים • בנאום חוצב להבות התייחס הראשל"צ בכאב לגזירות על עולם התורה, זעק על הבורות בקרב ילדי ישראל וקרא לאברכים להפוך את המקום למגדלור של תורה בלב המרכז העסקי • צפו בתיעוד (חרדים)
הישג ראשון לחרדים: חוק הבוררות אושר במליאת הכנסת | הקרב ב-X: יאיר לפיד תקף את החרדים - ונפל לפה של יעקב אשר | המשגיח המפורסם במגזר הליטאי נגד האזנה לינון מגל והפטריוטים | פייער בסלונים: האדמו"ר סיים את עשרות הש"סים של החסידים | בתוך הבית בהר נוף: תיעוד ממאפיית המצות בבית הגר"מ שטרנבוך| שאגת הארי היום ה-25: יומן המלחמה המלא (מעייריב)
כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
במהלך שיעורו השבועי, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, התייחס לבחינות הרבנות הראשית לישראל, במהלך הדברים תקף הראשון לציון את בג"ץ על פסיקתו המקוממת וקרא לכל האברכים לגשת לבחינות הרבנות ללא חשש | צפו בדברים (חרדים)
ערב החג, ובצל אירועי המלחמה, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, מפרסם לטובת הציבור הנחיות המותאמות למצב הביטחוני ולצורך בשמירה קפדנית על חיי אדם | הראשון לציון כתב: ״פשוט שחובה עלינו להישמע להוראות פיקוד העורף בכל הנוגע לשמירה על הביטחון, ומחמת שיש חשש פיקוח נפש, אסור בהחלט לפעול כנגד ההוראות״ | ההנחיות המלאות (חרדים)
בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
נהגו לתת מעות זכר למחצית השקל בשיעור של כתשעה גרם כסף טהור | השנה, חל זינוק חריג במחירי הכסף בשווקים הבינלאומיים, אשר שילשו את ערכם מאז השנה שעברה | בעקבות כך ישנן שלוש שיטות על הסכום שצריך לתת השנה | הפסקים המלאים (חרדים)
במהלך ביקור חיזוק בעיר נתיבות, נשא הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף דברים חוצבים להבות בפני מאות בני נוער • הרב חשף סיפור נדיר מאביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והבהיר: "גדלות בתורה לא באה מסגולות – אלא מעמל" • סיקור המשא והביקור (חרדים)
רגעים של דמעות והתעלות בכנס היסוד בנתיבות, ארגון חדש אשר ילווה את תלמידי התתי"ם יוצאי אתיופיה מגיל קטן ועד עולם הישיבות • הראש"ל הגר"ד יוסף במשא נרגש: "אתם תהיו ראשי הישיבות שיפארו את עמלי התורה" | צפו בתיעוד (חרדים)
עולם הרבנות נערך למעמד הכביר: מאות רבנים מכהנים ודמויות תורניות בולטות יתכנסו ביום שלישי, ז' באדר, לוועידת יוקרה הלכתית שתעמוד בסימן "קדושים תהיו" – העמקת הידע והמקצועיות בעריכת חופות וביצור טהרת עם ישראל.