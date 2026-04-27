חבר הכנסת הרפורמי גלעד קריב ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

חבר הכנסת גלעד קריב מ"הדמוקרטים" תקף היום (שני) בחריפות את הרבנות הראשית ואת גדולי ישראל, בעקבות הדרמה שהתרחשה בבחינות הרבנות הראשית. קריב, שנשא דברים בכנסת, הטיח: "היהדות לא רשומה על השם שלכם בטאבו, והציבור הישראלי לא יאפשר לכם לרמוס לא את שלטון החוק ולא את מעמדן של נשים בישראל".

ההתקפה הגיעה לאחר שהתברר כי שלוש נשים שהגיעו להיבחן בנושא אבלות במסגרת מבחני הרבנות הראשית, הוצאו מאולם הבחינה לאחר דקה בלבד. על פי הנמסר, ההוראה לקחת מהן את טפסי הבחינה ניתנה מגבוה, וזאת למרות פסיקת בג"ץ המחייבת את הרבנות לאפשר לנשים לגשת למבחנים. קריב פרט בדבריו את רצף האירועים: "היום הרבנות הראשית קיימה את המבחנים לתעודות הסמכה. ישנה פסיקה מפורשת של בית המשפט העליון, של בג"ץ, שיש לאפשר לנשים להיבחן. שלוש נשים אמיצות, תלמידות חכמים של ממש, שהשקיעו שנים בלימודי הלכה, ניגשו לבחינה, מסרו להן את הטפסים, ואז מיד לקחו מהן את הטפסים בנימוקים טכניים". לדבריו, על פי המידע שהתפרסם בתקשורת, הרבנים הראשיים נתנו לאנשי הרבנות הראשית הוראה להפר את פסיקת בג"ץ. רק לאחר שבית המשפט העליון נתן החלטה בדחיפות שמורה לפתור את העניין ולהסדיר אותו עד השעה שלוש, התרצו אנשי הרבנות הראשית והנשים הורשו לחזור ולהיבחן. קריב הדגיש כי "אי אפשר לטשטש את העובדה שהרבנות הראשית היום בחרה להפר את פסיקת בתי המשפט". הוא הוסיף והטיח: "ובראש הרבנות הראשית עומדים שני דיינים – נשיא בית הדין הרבני הגדול לערעורים ועמיתו שהוא דיין בבית הדין הגדול. אנשים במשרות שיפוטיות היו מעורבים בהפרה של צו שיפוטי". חבר הכנסת הודיע כי פנה לנציב קבילות על השופטים ועל הדיינים, השופט בדימוס אשר גרוניס, בבקשה שייתן את דעתו לעניין.

הרבנים בפגישה שהתקיימה בערב שבת

בסיום דבריו, קריב פנה ישירות לרבנים הראשיים: "אני מבקש להודיע לשני הרבנים הראשיים הנכבדים: היהדות לא רשומה על השם שלכם בטאבו, והציבור הישראלי לא יאפשר לכם לרמוס לא את שלטון החוק ולא את מעמדן של נשים בישראל. תתביישו לכם שהלבנתם את פניהן של שלוש תלמידות חכמים של ממש".

הסערה סביב בחינות הרבנות לנשים משקפת התנגשות חריפה בין הרבנות הראשית לבין בית המשפט העליון. בקיץ שעבר, בג"ץ קבע בפסק דין תקדימי כי חסימת נשים מן האפשרות לגשת לבחינות הנערכות על ידי הרבנות הראשית מהווה הפליה אסורה.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, מוביל בימים אלו מאבק נחרץ על אופי הבחינות לרבנות הראשית. הרב יוסף קרא לאברכים לגשת למבחנים ללא חשש, תוך הבטחה שלא יינתן כושר או הסמכה לנשים. "אף אחד לא ילמד אותי השקפה", הבהיר הראשון לציון בשיעורו השבועי.