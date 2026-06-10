מפלגה חדשה בדרך: "הלאום הציוני דור העתיד" - מי מאחורי השם

השבוע הוגשה לרשם המפלגות בירושלים בקשה רשמית לרישום מפלגה חדשה בספר המפלגות, בהתאם לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992. המפלגה, הנושאת את השם "הלאום הציוני דור העתיד", מצטרפת לשורה של מפלגות חדשות שהוקמו בחודשים האחרונים על רקע הציפייה לבחירות.

הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד עדי סדינסקי לוי, כאשר כתובת המפלגה נרשמה ברחוב כנרת 5 בבני ברק, במשרדי משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות'. על פי הנמסר, המפלגה החדשה הגדירה שבע מטרות מרכזיות במסגרת בקשת הרישום שלה.

שבע מטרות מרכזיות

המפלגה החדשה הציבה לעצמה מטרות רחבות היקף, כאשר במרכזן עומדת חתירה לחידוש המפעל הציוני. המטרה הראשונה שהוגדרה היא חידוש המפעל הציוני באמצעות התיישבות וריבונות בכל חלקי הארץ, חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות ועידוד עלייה לישראל, לצד חיזוק התעשייה והחקלאות, המדע והחדשנות וחינוך לציונות ומצוינות.

בתחום הביטחון, המפלגה מתחייבת לביצור ביטחונה של מדינת ישראל לדורות - באמצעות חיזוק צה"ל וגופי הביטחון, הרחבת השירות לכל חלקי העם, עדכון תפיסת הביטחון ומעבר לגישה התקפית, קידום בריתות ושיתופי פעולה עם מדינות נוספות, תוך הפחתת התלות בהן ושמירה על עצמאותה של ישראל.

המטרה השלישית מתמקדת בקידום השבת מדינת ישראל להיות מדינה ריבונית באמצעות חיזוק המשילות בכל חלקי הארץ וטיפול חסר פשרות בפשיעה והשבת אמון הציבור ביכולת המדינה לאכוף חוק וסדר. בנוסף, המפלגה מתחייבת לצמצום השסעים והשיח המפלג בחברה הישראלית וחיזוק הממלכתיות, האחריות המשותפת והשותפות הלאומית.

איזונים דמוקרטיים וחינוך

המפלגה מציבה כיעד נוסף את קידום השבת האיזונים הנכונים בין רשויות השלטון לצורך ביצור שלטון החוק והדמוקרטיה הישראלית. בתחום החינוך, היא מתחייבת לקידום השבת החינוך למרכז והתאמת כלי החינוך לצרכי ההווה והעתיד במדינת ישראל.

המטרה השביעית והאחרונה מדברת על חיבור למורשת ישראל ולמסורת ישראל תוך כיבוד כלל חלקי החברה הישראלית ושמירה על אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה - ניסוח שעשוי לעורר עניין בקרב קהלים שונים בציבור.

עשרת המייסדים

רשימת המייסדים של המפלגה החדשה כוללת עשרה אנשים ממגוון יישובים ברחבי הארץ. בראש הרשימה מופיע ישי מני מירושלים, ואחריו עוזי שלמה אטיאס מרמת השרון וארז קוטנר מגבעתיים. ברשימה מופיעים גם בנימין וקנין מפתח תקווה, סיגלית מרים גבריאל מקיסריה, אורן איפרגאן מפרדס חנה, אלון אברהם מפרדס חנה, ראובן איבגי מכפר יונה, נתנאל ביטון ממזכרת בתיה ואילן קורן מחשמונאים.