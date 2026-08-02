גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד עורר סערה בעקבות התבטאות חריפה ביותר נגד יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. הדברים הקשים נאמרו במהלך ריאיון ביידיש שהעניק הזמר לפודקאסט 'השטיבלך' של העיתונאי שלומי זייאנץ, שפורסם ביום חמישי האחרון.

במהלך השיחה התייחס בן דוד לטענה שעלתה בעבר, לפיה האדמו"ר הקדוש מריבניץ זצ"ל שימש כמוהל של ליברמן בילדותו. "אביגדור ליברמן טען שהאדמו"ר היה המוהל שלו, או שכן או שלא", פתח הזמר, והוסיף אמירה מזעזעת: "אני חושב שהוא לא חתך במקום הנכון. היו צריכים לחתוך לו את הראש במקום".

מגיש הפודקאסט גיחך למשמע הדברים הקשים, אך מיהר להסתייג מהאמירה. הוא ציין כי למרות שליברמן אינו אוהב יהודים דתיים, הוא עדיין רוחש כבוד מסוים לרבנית. תגובה זו עוררה את בן דוד להרחיב בדבריו ולהזכיר כי קיימות תמונות מתועדות של חבר הכנסת כשהוא מבקר בציונו של האדמו"ר הקדוש מריבניץ זצ"ל.

"כן, יש גם תמונות המעידות על כך שהוא ביקר כמה וכמה פעמים בציון של האדמו"ר", אמר הזמר החסידי. לאחר מכן, במעבר פתאומי לנימה מפויסת בהרבה, סיכם את דבריו: "זה בהחלט משמח לשמוע את זה, והלוואי שהוא יחזור בתשובה שלמה".

שיירת כבוד לאברכים ששוחררו מהמעצר בבלי | 30.07.26

דבריו של מרדכי בן דוד משקפים את התסכול העמוק בציבור החרדי כלפי מדיניותו של ליברמן, אך עוררו גם ביקורת על האופן שבו הם נוסחו.