בבלי
לאחר גל המעצרים

שיירת כבוד לאברכים ששוחררו מהמעצר

63 אברכים שנעצרו בעקבות הפריצה לבית השופט נעם סולברג התקבלו בשיירת כבוד בבית שמש ובירושלים במעמד חגיגי בהשתתפות אלפים ורבנים; חלקם שוחררו מכלא צבאי לאחר שהוגדרו כעריקים

צילום: צילום: Doovidl

אתמול (יום ה') בשעות אחר הצהריים יצאה שיירת תמיכה מבית שמש לירושלים לכבוד 63 ה ששוחררו לאחר שנעצרו בעקבות הפריצה לביתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג. השיירה, שכללה עשרות כלי רכב ובהם חלק מהמשוחררים עצמם, הגיעה לירושלים לקראת מעמד קבלת פנים חגיגי שנערך בכיכר השבת בהשתתפות קהל רב.

חלק מהאברכים המשוחררים ריצו עונשי מאסר בכלא צבאי, לאחר שהתברר כי הם מוגדרים כעריקים מצה"ל. על פי התכנון, עם הגעת השיירה לאזור רחוב ברנדייס בירושלים, עלו תחילה על משאית אלו שריצו עונשי מאסר בכלא הצבאי, ומשם המשיכה התהלוכה לכיכר השבת. בהמשך הצטרפו גם יתר המשוחררים למעמד המרכזי, שבו ניתן מקום של כבוד לכל 63 האברכים.

בכיכר השבת הוקמה במה מרכזית לקראת המעמד, שבו השתתפו אלפים לצד רבנים ואישי ציבור שנשאו דברי חיזוק למשתתפים. למרות שהשיירה תוכננה לצאת בשעות אחר הצהריים המוקדמות, היציאה בפועל התעכבה, ובעקבות כך גם ההגעה לירושלים נדחתה ביחס ללוח הזמנים המקורי.

לדברי המארגנים, האירוע התקיים בתיאום מלא עם משטרת ישראל. במקביל הושלמה ההיערכות בכיכר השבת והסביבה, כאשר רחובות סמוכים - ביניהם מלכי ישראל, יחזקאל, שטראוס ואחרים - נסגרו לתנועה לקראת הגעת השיירה והמשתתפים הרבים.

(צילום: Doovidl)
(צילום: Doovidl)
(צילום: Doovidl)
אברכיםכיכר השבתנעם סולברגבבלי

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