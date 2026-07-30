במשך למעלה מעשרים שנה סבלו תושבי העיירה סנט מרי'ס שבמחוז ניופאונדלנד ולברדור בקנדה מריח חריף של דגים מקולקלים, והגישו תלונות רבות לרשויות. כעת, לבסוף, החלו הרשויות המקומיות בפינוי מפעל דגים נטוש שהפך לבעיה סביבתית חמורה.

במפעל הנטוש נמצאו כמאה ועשרה מכלים גדולים, כאשר כל מכל מכיל כשלושת אלפים גלונים של רוטב דגים מותסס שהמשיך בתהליך התסיסה לאורך השנים.

סטיב ריאן, ראש העיירה המתנדב, תיאר את עוצמת הריח במילים: "הדג הרקוב הכי גרוע שהרחתם אי פעם, כפול מאה". לדבריו, התושבים פעלו במשך שנים רבות כדי להשיג מימון ממשלתי לניקוי המקום, ולבסוף אושר פרויקט בהיקף של כ-1.7 מיליון דולר קנדי.

במסגרת עבודות הפינוי, המכלים יורקנו, הנוזלים ייספגו בחומר כבול מיוחד ויועברו לאתר טמינה מאושר. התושבים מקווים שהפעולה תסיים את המפגע שהפריע לחייהם במשך למעלה משני עשורים.