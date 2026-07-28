מה שהתחיל כדיון משפטי שגרתי על חוק המעצרים הפך במהירות לקרב צורב על ערכי היסוד של המדינה, כאשר השופט דוד מינץ איבד את סבלנותו מול עורך הדין החרדי וחשף את התהום הפעורה והמסוכנת שקורעת לגזרים את החברה בישראל.

צפו במהדורת מעייריב המלאה עם כל הפרטים מהדיון שחרך את הרשתות החברתיות וכלי התקשורת בישראל, כולל מכתב מועצת החכמים של ש"ס - שכמו 'דגל' לא טרחה לשלוח ייצוג משפטי לדיון המכריע שהסתיים ב...

הספרדי של 'דגל' נוטש

סגן ראש העיר באר שבע שמעון טובול – מי שנחשב לאחד השחקנים הבולטים והמבטיחים של המגזר הליטאי בדרום – מחליט לשבור את ההגה ימינה וחותך באופן דרמטי את קשריו עם מפלגת "דגל התורה". המהלך המפתיע מגיע רגע לפני פתיחת קמפיין הבחירות הרשמי, כשטובול בוחר לחבור באופן מפתיע למפלגת "נעם" המייצגת את הציבור החרד"לי.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים על הדרמה שהתחוללה מאחורי הקלעים.

בנאות דאצ'ה

בין הזמנים נפתח השבוע בסערה ומבני הישיבות מתרוקנים. המתח הגבוה מפנה את מקומו למסע לוגיסטי ענק ומסעיר. אלפי תלמידי הישיבות הליטאיות והספרדיות אורזים מזוודות ויוצאים לשבועות הקמפים המדוברים של השנה.

בין תוכניות עמוסות, סימפוזיונים נוקבים, תחרויות ואירועים חברתיים סוערים – הצלחנו לשים את היד על רשימה חלקית שחושפת לאן בדיוק נוהרות הישיבות המובילות כדי לנקות את הראש ולצבור כוחות מחודשים לקראת הבאות.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם מפת המיקומים של הקעמפים.

מתקפה ואולטימטום

חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס יוצא למתקפה חסרת מעצורים נגד שר האוצר ויושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', ומטיל פצצה פוליטית על מה שהוא מכנה "מסע צלב בררני" שנועד לחסל כלכלית את עולם התורה, בזמן שגופים קיצוניים נהנים מחסינות והעלמת עין.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים על האולטימטום שהציב ח"כ אבוטבול לשר סמוטריץ'.

זקן כחול

מה שהתחיל כמנהג טבילה שגרתי לקראת שבת במחנה הקיץ של חסידות סקווירא בקנדה, הפך בתוך רגעים ספורים למופע חריג שהותיר את המתפללים בהלם מוחלט. במקום לצאת מהמים הטהורים עם זקן לבן ומכובד, מצאו עשרות חסידים נכבדים – ובראשם הגה"צ רבי יוחנן וואזנר, ראב"ד סקווירא במונטריאול - את עצמם, מסתובבים בין שבילי הקאנטרי כשהם מעוטרים בזקנים כחולים בוהקים. כיצד זה קרה, ואיך קיבלו זאת הרבנים ותלמידיהם? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.