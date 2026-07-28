שר האוצר סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

חבר הכנסת משה אבוטבול פנה הבוקר (שלישי) במכתב חריף ונוקב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', תחת הכותרת "דרישה להפסקת אכיפה בררנית כלפי מוסדות התורה, והפסקת הפגיעה בעקרון השוויון בפני החוק". במכתבו, שעותקים ממנו נשלחו גם למנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי, מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי ומנכ"ל ארגון "בצלמו" שי גליק, מזהיר אבוטבול מפני מדיניות אכיפה סלקטיבית שמפעילה רשות המסים בתקופה האחרונה כלפי מוסדות תורניים ועמותות חרדיות.

"אני פונה אליך בעקבות מדיניות האכיפה שמפעילה רשות המסים בתקופה האחרונה כלפי מוסדות תורניים, מדיניות אשר מעוררת חשש כבד לאכיפה בררנית ולפגיעה חמורה בעקרון השוויון בפני החוק", כותב אבוטבול בפתח המכתב. לדבריו, מוסדות תורה ועמותות תורניות נדרשים להתמודד עם סנקציות ופגיעות כלכליות משמעותיות, ביניהן ביטול הטבת מס סעיף 46 וזאת בשל טענות הנוגעות למעמדם של חלק מתלמידי המוסדות מול רשויות המדינה. "ארגונים החשודים בתמיכה בטרור נהנים מהטבות" במרכז הפנייה עומדת הטענה כי בעוד שכלפי עולם התורה מופעלת יד קשה ומחמירה, רשויות המדינה נוקטות במדיניות סלחנית ומכילה כלפי גופים ומוסדות אחרים, שבהם מתקיימות תופעות חמורות בהרבה. כדוגמה בולטת לאכיפה הבררנית, מציג ח"כ אבוטבול את פעילותם של ארגונים אזרחיים ופוליטיים. חברי הכנסת החרדים משתתפים ב'קעמפים': "לא יסולח להם" דוד קליין | 27.07.26 דין תורה נדיר: הנהלת הישיבה הגדולה פתחה בהליכים נגד הישיבה הקטנה חיים כהן | 27.07.26 "אולם לצערי במקביל, אין שום אכיפה כאשר מדובר במוסדות אחרים, לרבות גופים ציבוריים, אקדמיים או עמותות אחרות שבהם מתקיימות לכאורה תופעות חמורות בהרבה כגון ארגונים החשודים תמיכה בטרור למשל", כותב אבוטבול. לדבריו, הארגונים "רופאים לזכויות אדם" ו"האגודה לזכויות האזרח", המחזיקים באישור לפי סעיף 46, פרסמו בשנה שעברה הודעת סולידריות עם הארגון הפלסטיני "אלחאק", שהוכרז בשנת 2021 על ידי שר הביטחון כארגון טרור, לאחר שנקבע כי הוא קשור לארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין".

תלמידי פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

בהמשך, הטיל גם הממשל האמריקאי סנקציות על הארגון. בעקבות הסנקציות פרסם ארגון "רופאים לזכויות אדם" הודעה שבה נכתב: "אנו ניצבים בסולידריות מלאה עם עמיתינו ושותפינו הפועלים למען זכויות האדם בין הירדן לים. לא ניכנע להשתקה ולאיומים".

עוד נמסר לאבוטבול כי הארגונים הנ"ל פרסמו דו"ח שכותרו "ג'נסייד עזה", שבו נטען, לטענת הארגון, כי ישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה וכי פגעה באופן שיטתי במערכת הבריאות. "וכנגד ארגונים כאלה אין מדיניות אכיפה כלל, ואין הפעלה של אותם כלים!", כותב אבוטבול בזעם.

"לא ייתכן שדווקא ציבור לומדי התורה הופך ליעד"

"לא ייתכן שבמדינת ישראל ייווצר מצב שבו דווקא ציבור לומדי התורה הופך ליעד מרכזי של צעדי ענישה כלכליים, בעוד שביחס לגופים הפוגעים במורל ובביטחון ישראל קיימת סבלנות, הכלה או היעדר אכיפה מובהק", מדגיש אבוטבול. לדבריו, אם מטרת רשות המסים היא שמירה על החוק, הרי שהחוק חייב להיות מיושם באופן שוויוני, אחיד וללא קשר לזהות הציבור, השקפתו או השתייכותו.

"אכיפה שאינה אחידה פוגעת באמון הציבור ברשויות השלטון ומעלה חשש כבד כי מדובר לא רק במהלך מנהלי, אלא במהלכים בעלי מאפיינים פוליטיים, אשר גורמים חיצוניים מנסים לקשקע את הציבור הישראלי על מנת ליצור שבר בעם", כותב אבוטבול.

ח"כ משה אבוטבול ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הדרישות: "להפסיק לאלתר כל סנקציה"

במכתבו מציג אבוטבול שלוש דרישות מרכזיות: להורות על בחינה מיידית של מדיניות האכיפה כלפי מוסדות התורה ולוודא כי אין מדובר באכיפה בררנית; להפסיק לאלתר כל סנקציה שאינה מופעלת באופן שוויוני כלפי כלל הגופים במדינת ישראל; ולפרסם לציבור קריטריונים ברורים ושקופים להפעלת סמכויות רשות המסים מול עמותות ומוסדות ציבוריים.

"לא נעבור לסדר היום מצב שבו מוסדות תורניים ייפגעו בחומרה, בזמן שארגונים החשודים בתמיכה בטרור ייהנו מהטבות מס", מדגיש אבוטבול. לדבריו, ככל שהמדינה קובעת כי עצם הימצאותם של יחידים החשודים או המעורבים בהליכים משפטיים מצדיקה פגיעה במוסד כולו, הרי שיש להחיל עיקרון זה באופן שווה על כלל המוסדות בישראל, ללא אפליה וללא משוא פנים.

"המדינה אינה יכולה לדרוש שמירה על שלטון החוק מצד אזרחיה, ובמקביל לאפשר תחושה ציבורית של אכיפה סלקטיבית. שלטון החוק אמיתי חייב להיות שווה לכולם ללא קשר לעמדה פוליטית, מגזר או השקפת עולם", מסכם אבוטבול את מכתבו. "אנו מצפים להתערבותך המיידית ולבדיקה יסודית של הנושא".