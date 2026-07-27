לקראת ימי בין הזמנים, סערה חריפה מטלטלת את עיר הקודש טבריה. אלפי משפחות חרדיות ודתיות, שהיו רגילות להגיע מדי שנה לעיר כדי לשלב נופש בחוף הנפרד עם ביקור בציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, מגלות השנה כי הדרך נחסמה בפניהן.

כפי שפרסמנו בעקבות מכתבי הרבנים, פתיחתו של חוף מעורב חדש בציר המרכזי יצרה מצב שבו ההגעה למקומות אלו מחייבת מעבר בסמוך לחוף הפרוץ - דבר שלא יתכן עבור יהודי ירא שמים. התכתבות שאנו מפרסמים כאן ב'בבלי' בין נופש חרדי למוקד עיריית טבריה חושפת את מלוא הזלזול והתחמקות מצד הרשות המקומית.

הנופש פנה למוקד בבקשה ברורה: "כמו אלפי משפחות דתיות וחרדיות אחרות, אנו בוחרים להגיע לעיר בזכות החוף הנפרד ובזכות האפשרות להתפלל ולהשתטח על קברו של רבי מאיר בעל הנס. בצער רב נודע לנו כי השנה נפתחה חוף מעורב חדש, כך שכדי להגיע לחוף הנפרד ולקבר רבי מאיר בעל הנס יש לעבור בדרך שאינה מתאימה לאורח חיינו ולערכינו".

התשובה שקיבל הייתה תמציתית ומתחמקת: "בעיר טבריה קיים סטטוס קוו והסטטוס קוו יישמר". כאשר המבקש ניסה להעמיק ולהבין כיצד ניתן לדבר על שמירת סטטוס קוו כאשר העירייה יצרה שינוי חדש בשטח, שלא היה קיים עד היום, הוא קיבל תשובה מפתיעה עוד יותר: נקודה בודדת. ".", כך השיבה העירייה.

גם כאשר המבקש המשיך לדרוש תשובה עניינית ושאל האם העירייה סבורה שאלפי משפחות צריכות לוותר על ביקורן, התשובה הייתה קצרה ומתנשאת: "זאת התשובה". התכתבות זו, סמל של זלזול בציבור החרדי, מעוררת זעם רב בקרב נופשים ועסקנים כאחד.

"הפרה בוטה וחד-צדדית"

בציבור החרדי מביעים תסכול עמוק מהתנהלות העירייה. עסקנים ואישי ציבור מבהירים כי אין מדובר רק בפגיעה בנופשים המבקשים ליהנות מרחצה נפרדת, אלא בפגיעה קשה בנגישות לציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס - מקום תפילה אליו נוהרים רבבות מדי שנה. "הקמת החוף המעורב בדרך הגישה הראשית יוצרת מכשול חמור", אומר אחד העסקנים הפועלים בנושא.

"הטענה של העירייה על 'שמירת הסטטוס קוו' היא כסות בלבד ואינה מחזיקה מים. כאשר משנים את השטח באופן שמונע מציבור שלם להגיע למקומות הקדושים שלו, זהו אינו הסטטוס קוו אלא הפרה בוטה וחד-צדדית".