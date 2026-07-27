לקראת ימי בין הזמנים, סערה חריפה מטלטלת את עיר הקודש טבריה. אלפי משפחות חרדיות ודתיות, שהיו רגילות להגיע מדי שנה לעיר כדי לשלב נופש בחוף הנפרד עם ביקור בציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, מגלות השנה כי הדרך נחסמה בפניהן.
כפי שפרסמנו בעקבות מכתבי הרבנים, פתיחתו של חוף מעורב חדש בציר המרכזי יצרה מצב שבו ההגעה למקומות אלו מחייבת מעבר בסמוך לחוף הפרוץ - דבר שלא יתכן עבור יהודי ירא שמים. התכתבות שאנו מפרסמים כאן ב'בבלי' בין נופש חרדי למוקד עיריית טבריה חושפת את מלוא הזלזול והתחמקות מצד הרשות המקומית.
הנופש פנה למוקד בבקשה ברורה: "כמו אלפי משפחות דתיות וחרדיות אחרות, אנו בוחרים להגיע לעיר בזכות החוף הנפרד ובזכות האפשרות להתפלל ולהשתטח על קברו של רבי מאיר בעל הנס. בצער רב נודע לנו כי השנה נפתחה חוף מעורב חדש, כך שכדי להגיע לחוף הנפרד ולקבר רבי מאיר בעל הנס יש לעבור בדרך שאינה מתאימה לאורח חיינו ולערכינו".
התשובה שקיבל הייתה תמציתית ומתחמקת: "בעיר טבריה קיים סטטוס קוו והסטטוס קוו יישמר". כאשר המבקש ניסה להעמיק ולהבין כיצד ניתן לדבר על שמירת סטטוס קוו כאשר העירייה יצרה שינוי חדש בשטח, שלא היה קיים עד היום, הוא קיבל תשובה מפתיעה עוד יותר: נקודה בודדת. ".", כך השיבה העירייה.
גם כאשר המבקש המשיך לדרוש תשובה עניינית ושאל האם העירייה סבורה שאלפי משפחות צריכות לוותר על ביקורן, התשובה הייתה קצרה ומתנשאת: "זאת התשובה". התכתבות זו, סמל של זלזול בציבור החרדי, מעוררת זעם רב בקרב נופשים ועסקנים כאחד.
"הפרה בוטה וחד-צדדית"
בציבור החרדי מביעים תסכול עמוק מהתנהלות העירייה. עסקנים ואישי ציבור מבהירים כי אין מדובר רק בפגיעה בנופשים המבקשים ליהנות מרחצה נפרדת, אלא בפגיעה קשה בנגישות לציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס - מקום תפילה אליו נוהרים רבבות מדי שנה. "הקמת החוף המעורב בדרך הגישה הראשית יוצרת מכשול חמור", אומר אחד העסקנים הפועלים בנושא.
"הטענה של העירייה על 'שמירת הסטטוס קוו' היא כסות בלבד ואינה מחזיקה מים. כאשר משנים את השטח באופן שמונע מציבור שלם להגיע למקומות הקדושים שלו, זהו אינו הסטטוס קוו אלא הפרה בוטה וחד-צדדית".
כזכור, בשבועות האחרונים יצאו גדולי תורה בקריאות חריפות נגד המצב שנוצר בטבריה. הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך וחברי בד"צ 'העדה החרדית' פרסמו מכתב חריג שבו הטילו איסור הלכתי גורף על הנסיעה וההליכה בציר זה, כשהם קובעים כי "המקום כולו בחזקת סכנה". גם הגאון רבי יוסף משדי, מגדולי הרבנים הספרדיים בבני ברק, יצא בקריאה דומה והורה כי קיים איסור הלכתי מפורש לעבור ברחוב הסמוך לציון התנא.
ל'בבלי' נודע כי נציגים בסיעות החרדיות הציגו בפני ראש העיר הצעה מעשית: להקים מחיצה בין החוף לכביש, כזו שמצד אחד תאפשר לנופשים להגיע לציון התנא ומצד שני לא תפגום בקדושה שלהם. אולם בעירייה סירבו להגיע להבנות, בטענה כי "כבר עשרות שנים שפועלים בטבריה חופי רחצה לאורך טיילת קפלן שהם פתוחים לציבור ללא כל מחיצה או דרך עוקפת".
הסערה מגיעה בתחילתה של תקופת בין הזמנים, כאשר עיר טבריה מהווה מדי שנה את אחד מיעדי התיירות המרכזיים עבור הציבור החרדי. העיר, המשלבת קדושה של קברי צדיקים לצד אפשרות לנופש כשר בחוף הנפרד, מושכת אליה אלפי משפחות מכל רחבי הארץ. השנה, כך מתברר, המצב השתנה מן הקצה אל הקצה, וההגעה למקומות אלו הפכה למשימה בלתי אפשרית עבור רבים.
בעוד העירייה ממשיכה להתעלם מהפניות ולהשיב בתשובות אוטומטיות, הנזק לתדמית העיר כיעד תיירות חרדי כבר נגרם, והשאלה היא האם העירייה תבחר בסופו של דבר למצוא פתרון שיכבד את כל חלקי הציבור.
מעיריית טבריה לא נמסרה תגובה לכתבה.
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