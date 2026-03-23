לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מסאסוב ע"ה, פקד בנה האדמו"ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, את קברה בבית העלמין בעיה"ק טבריה. למסע התפילה הצטרפו אחיו הרבנים: הגה"צ רבי משה טייטלבוים, רבם של חסידי סאטמר בירושלים, הגה"צ רבי שלמה טייטלבוים מאלעסק, וגיסו הגה"צ רבי דוד מאניש רבינוביץ, בנו של האדמו"ר ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל | הרבי העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט, וכן נשא תפילה מיוחדת על ציון אביו האדמו"ר בעל ה'מנחת יו"ט' מסאסוב זיע"א, לקראת יומא דהילולא החל ביום י"א אדר | לאחר התפילה ערך הרבי 'לחיים טיש' במבואות בית העלמין (חסידים)
אחרי שנים של הנהגת החסידות בעיר ביתר עילית, עבר האדמו"ר מראזלא להתגורר בעיר הצפונית • עם עזיבתו נסגר בית המדרש המרכזי בהרי יהודה • אמש ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון במעונו החדש וחילק קוביות סוכר לברכה לתושבים כמסורת אבותיו (חסידים)
תושב טבריה בן 38 הואשם בפריצה לבית מגורים, גניבת כרטיס אשראי ושימוש בו לרכישות. המשטרה עצרה אותו והגישה חמישה כתבי אישום | תיעוד ממצלמות האבטחה בחנות: כך הוא נראה עם חברו עורך "מסע קניות" עם כרטיס הגנוב (בארץ משפט)
השבת נערכה בעיה"ק טבריה שמחת הברית לנין הגה"צ חכם ניסים בן שמעון ראב"ד ת"א, נכד לחתנו הגאון רבי שבתי לוי רו"מ הליכות משה ורב שכונת 'רמת אהרן' בב"ב, ונכד למחותנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא, רו"מ 'תפארת בבא סאלי' ובנו של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, ונינו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא | צפו בתיעוד מתפילת ערבית וההבדלה שנערכה במוצאי שבת יחד עם הסבים הדגולים (חרדים)
מהנץ החמה במירון ועד למלווה מלכה בטבריה: תלמידי ישיבת "אבני נזר" מביתר עילית התאחדו לשבת של התעלות וחיזוק בראשות ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן • השיעור המקיף ב"תקפו כהן", סיומי המסכתות והמסר החד משמעי של ראש הישיבה על גאוות היחידה של עמלי התורה • צפו בתיעוד המסכם (עולם הישיבות)
כמנהגו בקודש בימי השובבבי"ם המסוגלים, שוהה האדמו"ר מתולדות אהרן בשבועות אלו בעיר הקודש טבריה | הרבי עובד את קונו בסילודין ובפרישות, כשהוא מסתגר הרחק מעיני הבריות סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, שם הוא שופך שיח לישועת הכלל והפרט בימים אלו של התעלות ותשובה | מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חסידים)
עיה"ק טבריה לבשה חג, האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה בעיר בימי השובב"ים, חנך ברגשי קודש את מבנה התלמוד תורה החדש עבור הקהילה המעטירה המתפתחת בעיר ומונה כבר עשרות משפחות | במרכז המעמד המרומם, כתב האדמו"ר אות בספר תורה חדש שייכנס לבית מדרשו בטבריה, ונשא דברות קודש ודברי הדרכה לחיזוק מבצר החינוך הטהור בעיר | הצלם א. אייזנבאך תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
קבר רבי ענן בטבריה הצית בימים האחרונים פולמוס ציבורי ותקשורתי | לצד טענות כי "אין לכך כל מקור", הוצגו מקורות מן המאות ה־19 וה־20 המעידים על קיומה של מסורת טבריינית המזהה את המקום סמוך לשער העיר | כיצד הגיבו הנציגים החרדים בעירייה? (היסטוריה)
הסערה סביב "קבר רב ענן" בטבריה מסרבת לשקוע והשאלות על מסורת הקבר צצות ועולות: מתי והיכן הופיעה המסורת לראשונה? האם היו זיהויים נוספים? | המחקר שלפניכם מאת חוקר קברי הצדיקים דיויד שפירו בוחן את כל שלבי התהוותה של מסורת קבר רבי ענן - מן התיעוד הקדום במאה ה־18, דרך הופעת המסורת הטבריינית בשלהי המאה ה־19, ועד דעיכתה ושכיחתה במאה ה־20 (מגזין בבלי)
מצבת שיש מפוארת שהוצבה במרכז טבריה, ליד בנק לאומי הישן ברחוב הירדן, הצליחה לעורר סערה | על המצבה נכתב "ציון קברו של רב ענן" אך תוך מספר שעות הגיעה העירייה ופירקה את המצבה | אתרי החדשות והרשתות החברתיות לגלגו על הקבר ה"מומצא", אך האם אכן האמורא נקבר במקום? (חדשות)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי יוחנן מקרלין זי"ע, פקד האדמו"ר מפינסק קרלין את הציון הקדוש בעיה"ק טבריה | עקב היותו כהן, עמד הרבי במרפסת סמוכה והשקיף על הציון הק', שם העתירו החסידים יחד עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | במהלך השבת שהה הרבי באתרא קדישא מירון | צפו בתיעוד ענק, מיום חמישי בטבריה, ושבת במירון (חסידים)
מאות חסידי קהל חסידי ירושלים מכל ריכוזי החסידות ברחבי הארץ עלו בראשות האדמו"ר לעיה"ק טבריה, מקום מנוחת רבם ומאורם הרה"ק רבי יוחנן מקארלין זיע"א בליל יום ההילולא אור לכ"א כסליו | בשעות הערב ערך האדמו"ר טיש לרגל ההילולא בהיכל ביהמ"ד של חסידות 'תולדות אהרן' בשכונת פוריה בעיר, ולאחר מכן פקד את הציון הקדוש בראש קהל חסידיו, בבית העלמין העתיק בטבריה, שם העתירו יחדיו בתפילת רבים לישועת הכלל והפרט (חסידים)
צעדת הוקרה לחיילי צה"ל תוכננה לעבור בלב השכונה החרדית, בלחץ של הרגע האחרון המסלול שונה | לפי הדיווח, תושבים חרדים זעמו על המעבר "בדווקא" ברחוב החרדי, למרות שאופיה לא תואם כלל ועיקר את צביון המקום | בלחץ של הרגע האחרון זה שונה, אך העירייה שוב מתלבטת (חדשות, חרדים)
אחרי עשרות שנים שהדוכנים בטיילת אלון על חופיה של טבריה היו לחלק בלתי נפרד מהנוף, עיריית טבריה החלה הבוקר בפינוי הדוכנים במסגרת עבודות השדרוג המקיפות של טיילת אלון בעלות של 60 מיליון שקל | העבודות יצאו לדרך למרות איומים חמורים שהופנו כלפי ראש העיר יוסי נבעה מצד בעל דוכן שהתנגד למהלך (בארץ, תיירות)