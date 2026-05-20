בסמטאותיה של עיר הקודש צפת | למה עטפו את ילדי טבריה בטליתות?

מחזה מלא בחן יהודי נצפה השבוע בעיר הקודש צפת, כאשר עשרות הורים נרגשים מחסידות 'תולדות אהרן' נצפו נושאים על ידיהם את ילדיהם בני השלוש כשהם עטופים בטליתות מעיר הקודש טבריה ועד לבית הכנסת העתיק בעיר המקובלים צפת | צפו בתיעוד מהאירוע המרגש (חסידים)

האדמו"ר מתולדות אהרן בלימוד א' ב' עם ילדי החסידות בצפת (צילום: דוד כהן)

התרגשות והתרפקות של קודש אפפו השבוע את סמטאותיה של עיר המקובלים צפת, כאשר עשרות ילדי חמד, תינוקות של בית רבן מתלמוד התורה 'תולדות אהרן' בעיר הקודש טבריה, הגיעו לחגוג את מעמד לימוד אותיות הא'-ב' אצל מורם ורבם, האדמו"ר מתולדות אהרן, בבית הכנסת העתיק 'אלקבץ' בעיר.

המחזה המרגש החל כבר בשעות הבוקר המוקדמות בעיה"ק טבריה. האבות הנרגשים נשאו על ידיהם את ילדי החמד, בני השלוש, כשהם עטופים מכף רגל ועד ראש בטליתות כפי הנהוג, וזאת כדי למנוע מכל פגע או מראה שאינו ראוי לפגוע בעיניהם הטהורות בדרכם ללימוד האותיות הקדושות. לאורך כל היום נשמרו הילדים בקדושה עילאית, כלי קיבול טהור לקבלת התורה.

כאמור, ילדי החמד הגיעו אל העיר הקודש צפת, בה שוהה בשבועות האחרונים האדמו"ר מתולדות אהרן לצורך מנוחה. בין כותליו הנוסטלגיים של בית הכנסת 'אלקבץ', המלא הוד קדומים, נערך המעמד של לימוד האותיות מתוך הלוח המרוח בדבש, כמסורת הדורות.

רגע השיא של המעמד נרשם כאשר לאחר סיום לימוד האותיות, כאשר האדמו"ר מתולדות אהרן פרס טלית גדול מעל ראשי כל ילדי החמד הטהורים יחד, והאציל עליהם את ברכת הכהנים "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך...", כשהוא מברכם שיגדלו לתלמידי חכמים, יראי שמים וחסידים ויאירו את העולם בתורתם.

בסיום המעמד המרומם האציל האדמו"ר מברכות קודשו לכלל המשתתפים.

קהילת 'תולדות אהרן' בטבריה הוקמה בעיר לפני מספר שנים בלבד, כאשר בתחילת הדרך מנתה הקהילה גרעין ראשוני ומצומצם של שמונה משפחות בלבד שצעדו אל הלא נודע.

מאז, כנגד כל הסיכויים, ממשיכה הקהילה לגדול ולשגשג בהתמדה מעוררת השראה, וכיום היא מונה קרוב ל-80 משפחות חסידיות השוקדות על התורה והעבודה, והיד עוד נטויה.

לאחרונה אף נחנך בניין חדש ומפואר עבור התלמוד תורה המקומי, כדי להכיל את הקצב המסחרר של התפתחות מוסדות החינוך. רק בשנה האחרונה לבדה נרשמו לתלמוד התורה כ-25 ילדים חדשים בלע"ה, עדות חיה לברכת ה' השורה על המקום בלע"ה.

