גדי איזנקוט ראש הממשלה הבא? סקר מטלטל של דיירקט פולס

גדי אייזנקוט בכנס בחירות של מפלגת 'ישר!'

סקר מקיף שנערך על ידי חברת 'דיירקט פולס' עבור ערוץ i24NEWS ופורסם הערב (שלישי), מצביע על שינוי דרמטי במפת הכוחות הפוליטית בישראל. לראשונה מאז החל רצף הסקרים הנוכחי, נבלמה יכולתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב קואליציה על בסיס הקואליציה איתה החל את הכהונה הנוכחית, כאשר הגוש לשעבר מוצא את עצמו בשוויון מוחלט של 60 מנדטים מול גוש האופוזיציה.

הנתונים מעידים על מציאות פוליטית חדשה: ללא תמיכה חוץ-קואליציונית, לא ניתן יהיה להקים ממשלה. במקביל, מתבסס מעמדו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט כמועמד מרכזי לראשות הממשלה, כשמפלגתו 'ישר!' ממשיכה להתחזק בסקרים. הליכוד שומרת על כוחה - אך הקואליציה תקועה על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד ממשיכה להוביל כמפלגה הגדולה בישראל עם 30 מנדטים. עם זאת, השותפות לקואליציה האחרונה מציגות תמונה מורכבת המובילה לחסימה פוליטית מוחלטת. ש"ס זוכה ל-10 מנדטים, יהדות התורה ל-8 מנדטים, עוצמה יהודית ל-8 מנדטים, והציונות הדתית מתדשדשת על סף אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד. טירוף ב'עטרת': "הזוי שיש היום בחורים שעושים את זה" | מעייריב איצלה כץ | 19:45 בסך הכל, גוש הקואליציה לשעבר עומד על 60 מנדטים - נתון שמשמעותו חוסר יכולת להרכיב ממשלה יציבה. כזכור, המתיחות בין המפלגות החרדיות לראש הממשלה הגיעה לשיא בימים האחרונים, כאשר גדולי ישראל הורו על ניתוק מהקואליציה בעקבות כישלון הממשלה להגן על תלמידי הישיבות.

גוש האופוזיציה: איזנקוט כמוקד מנהיגותי

מנגד, גוש האופוזיציה מתגבש סביב מפלגות חדשות ומסמן את גדי איזנקוט כמוקד מנהיגותי בולט. מפלגת 'ישר!' זוכה ל-17 מנדטים, מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מקבלת 15 מנדטים, והדמוקרטים זוכים ל-9 מנדטים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 8 מנדטים, רע"ם 6 מנדטים, וחד"ש-תע"ל 5 מנדטים.

בסך הכל, גוש המבקרים את הממשלה מגיע אף הוא ל-60 מנדטים. יצוין כי איזנקוט קיים לאחרונה פגישה ראשונה עם בנט אחרי תקופה ארוכה, במסגרתה דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש השמאל לקראת פיזור הכנסת הצפוי.

מפלגות מחוץ למשחק

הסקר משרטט גם את המפלגות שנותרו מחוץ לכנסת: בל"ד זוכה ל-1.8% בלבד, והמפלגה הכלכלית ל-1.7% - שתיהן מתחת לאחוז החסימה. בולטת במיוחד היחלשותן של מפלגות המילואימניקים וכחול לבן, שזכו לפחות מ-1% מהקולות כל אחת.

הסקר נערך ביום 19 במאי 2026 על ידי חברת 'דיירקט פולס' בראשות צוריאל שרון. המדגם כלל 546 משיבים בוגרים (18+), המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית עומדת על 4.1% ± ברמת מובהקות של 95%.

נתוני הסקר מצטרפים למגמה רחבה יותר שנצפתה בסקרים האחרונים, המצביעה על היחלשות הקואליציה והתחזקות גוש האופוזיציה. עם זאת, המצב הפוליטי נותר מורכב ולא ברור כיצד ייפתר הפקקים הפוליטי בעקבות השוויון המוחלט בין הגושים.