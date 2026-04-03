בעוד המלחמה באוקראינה נגררת לשנתה החמישית, נתונים חדשים ומפתיעים מתוך רוסיה מצביעים על שינוי דרמטי בציפיות של הציבור לגבי עתיד העימות | האם מוסקבה מכינה את הקרקע להסדר מדיני, ומה גורם לרוב העם הרוסי להאמין שהסוף קרוב מתמיד? (חדשות בעולם)
חבר הכנסת איזנקוט אמנם עובר בסקרים את אחוז החסימה, אך לא מצליח להתרומם למספר דו-ספרתי | הבוקר הוא שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו בנוגע לחוק הגיוס, לו הוא קורא, כמו עוד חבריו לצד הפוליטי "חוק ההשתמטות" (חדשות חרדים)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתמודד עם ירידה בתמיכה בו בקרב האמריקנים - כולל רפובליקנים, ברקע השבתת הממשל שנמשכה 43 ימים עד חתימת הנשיא על החוק במהלך הלילה | הנתונים אמנם לא מחמיאים, אך הם עדיין טובים יותר ממצבו בקדנציה הקודמת באותה תקופה (חדשות)
בית החולים סורוקה מוביל בדירוג שביעות הרצון של המאושפזים במלחמה מבין מרכזי העל, כך עולה מסקר חווית המטופל במחלקות אשפוז שמפרסם משרד הבריאות | לפי הנתונים, הציון הלאומי עומד על 82%, ומעיד על שביעות רצון טובה מחוויית האשפוז | כל הפרטים (בריאות)
לפי רוב ככל הערכות, סיכוייו של זוהרארן ממדאני, המועמד האנטי ישראלי לראשות עיריית ניו יורק, כמעט מוחלטים. למרות זאת, סקר חדש שפורסם השבוע מזהה צמצום דרמטי ביתרון הגבוה שהיה לו עד כה. האם זה מאוחר מידי? (יהדות בעולם)