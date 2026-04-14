סקר לבנוני חושף: רוב אינו מתנגד לנורמליזציה עם ישראל

נעים קסאם ( צילום: תקשורת לבנונית )

בעוד חילופי האש בגבול הצפון נמשכים ומנהיג חיזבאללה נעים קאסם ממשיך לאיים בחטיפת חיילים ישראלים, סקר מפתיע שנערך לאחרונה בלבנון חושף תמונה שונה לחלוטין מהתעמולה המקובלת. הסקר, שפורסם באתר הלבנוני "אל-אח'באר" המזוהה עם הקו האנטי-מערבי והאנטי-ישראלי, מציג נתונים שעשויים לשנות את התפיסה המקובלת לגבי עמדת הציבור הלבנוני כלפי ישראל.

על פי ממצאי הסקר, רק 42% מהלבנונים מתנגדים לשלום עם ישראל - נתון שרחוק מלהיות רוב מוחלט. מנגד, 32% מהנשאלים הצהירו בפירוש כי הם תומכים בנורמליזציה עם ישראל, ו-25% נוספים הגדירו את עצמם כ"מתלבטים". נתונים אלו נחשבים למרעישים במיוחד בהתחשב בעובדה שהחוק הלבנוני אוסר באופן מפורש על כל קשר עם ישראלים, ותחת אווירה של הטרדות ואיומים מתמשכים מצד ארגון חיזבאללה כלפי כל מי שמעז להשמיע קול של פיוס. גם בקרב השיעים: רק 60% מתנגדים אחת הנקודות המעניינות והמשמעותיות ביותר בסקר נוגעת לעדה השיעית, הנחשבת באופן מסורתי לבסיס הכוח העיקרי של חיזבאללה. הסקר מראה כי התנגדות השיעים לשלום עם ישראל עומדת על כ-60% בלבד - נתון שרחוק מאוד מלהיות קונצנזוס מוחלט או תמיכה מלאה בקו חיזבאללה. ממצא זה מתכתב באופן מפתיע עם סקר גאלופ שנערך בקיץ 2025, שהראה כי 27% מהשיעים בלבנון מעוניינים בפירוק חיזבאללה מנשקו. המומחים מסבירים כי השיעים בלבנון אינם גוש אחד ואחיד שתומך בעימות נצחי עם ישראל, וחלקם זוכרים לרעה את ימי השליטה הפלסטינית בלבנון בשנות ה-70 וה-80, שהובילה לעימותים קשים ואלימים עם המיליציות השיעיות, ובראשן תנועת אמל. זיכרון היסטורי זה משפיע על עמדותיהם כיום.

הזדמנות אמיתית לשינוי המאזן

לפי הניתוח שמציגים המומחים, קבוצת ה-25% שהגדירו עצמם כ"מתלבטים" מהווה הזדמנות אמיתית של ממש לשינוי המאזן הפוליטי בלבנון. נטען כי אם תינתן ללבנונים חופש ביטוי בסיסי והגנה אפקטיבית מפני התנקשויות או איומים מצד חיזבאללה, אותו גוש מתלבט עשוי להטות את הכף לכיוון רוב ברור התומך בנורמליזציה עם ישראל.

בנוסף, קיים פוטנציאל משמעותי להגברת התמיכה בשלום אם המנהיגים העדתיים בלבנון יופעלו תחת לחץ בינלאומי אפקטיבי, כמו הטלת סנקציות על חשבונות הבנק שלהם בשווייץ ובמדינות מערביות אחרות. מהלך כזה עשוי להוביל את התמיכה הציבורית בשלום אל מעבר לרף ה-50%, ולשנות את המציאות הפוליטית בלבנון.

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

בצל המלחמה המתמשכת

הממצאים המפתיעים מגיעים בעוד צה"ל ממשיך בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון. כפי שדיווחנו, רס"ם אייל אוריאל ביאנקו הי"ד נפל בקרב לאחר שההאמר בו נסע התהפך בשטח דרום לבנון. במקביל, חיל האוויר תקף כ-150 מטרות של חיזבאללה ביממה האחרונה, כולל משגרי רקטות, רחפנים ומפקדות טרור.

מנגד, מנהיג חיזבאללה השייח' נעים קאסם ממשיך לאיים ולהצהיר כי אנשי הארגון יילחמו "עד לנשימה האחרונה", ואף איים כי ישבו חיילים ישראלים "כאשר תהיה שעת כושר". עם זאת, הסקר החדש מעלה שאלות רציניות לגבי עומק התמיכה הציבורית בלבנון בקו הקיצוני של חיזבאללה, ומציג תמונה מורכבת הרבה יותר מזו שמנסה הארגון להציג.

יצוין כי הנתונים מגיעים בתקופה שבה ישראל מנהלת מערכה נרחבת נגד תשתיות חיזבאללה, כאשר גורם בכיר באמ"ן העריך לאחרונה כי "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות של חיזבאללה וחיסלנו מאות מחבלים". פגיעה זו ביכולות הארגון עשויה להשפיע גם על מעמדו הפוליטי והציבורי בלבנון.