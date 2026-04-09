דונלד טראמפ, איל נדל"ן ואיש עסקים ניו יורקי, שינה את פני הפוליטיקה האמריקאית כשנבחר לנשיא ה-45 של ארצות הברית. בניגוד לכל התחזיות המוקדמות, טראמפ ניצח בבחירות 2016 והפך לנשיא הראשון בהיסטוריה האמריקאית ללא ניסיון פוליטי או צבאי קודם.

חייו

דונלד טראמפ נולד ב-14 ביוני 1946 בקווינס, ניו יורק, להוריו פרד ומרי. בילדותו עזר לאביו בעסקי הנדל"ן, ובצעירותו רצה להיות שחקן בייסבול מקצועי. בגיל 13, בעקבות בעיות משמעת, שלחו אותו להאקדמיה הצבאית בניו יורק, שם שימש קפטן ולמד במשך חמש שנים. הוא המשיך ללימודים באוניברסיטת פורדהם ובית הספר וורטון, שם סיים תואר בכלכלה ב-1968. במהלך הלימודים קיבל זימון לגיוס לצבא, אך פטור משירות עקב בעיות רפואיות ברגלו.

קריירה עסקית

ב-1971 החל טראמפ לעבוד בעסקי הנדל"ן של אביו, חברת "הגבעות טראמפ", והתמקד בניהול פרויקטים בברוקלין וסטטן איילנד. ב-1974 לקח על עצמו את ניהול השיפוצים של מלון אלדרדג' באיסט סייד במנהטן, וב-1976 הפך אותו למלון "טרמפ טאוור". בהמשך, שיפץ את מגדל טראמפ והפך אותו לסמל יוקרה, מה שסייע לו למצב את עצמו כאיש עסקים מצליח. במהלך השנים, פיתח טראמפ את האימפריה שלו עם השקעות במלונות, קזינו, ומגדלים ברחבי ניו יורק ומחוצה לה.

מדיניות חוץ ופנים

לפני כהונתו כנשיא, טראמפ קרא להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצות הברית ולצמצם את מעורבותה כ"שומרת העולם". הוא מתח ביקורת על התערבות בעיראק וטען שיש למנוע יצירת ואקום שלטוני. במהלך קמפיין הבחירות, הצהיר שידרוש ממדינות המקבלות סיוע אמריקני להחזירו, אך חזר בו ביחס לישראל. הוא הביע נכונות לשתף פעולה עם רוסיה, עורר מחלוקות סביב יחסו לפוטין, והביע ביקורת כלפי סין. בנושא הגרעין האיראני, הבטיח לבטל את ההסכם, וביחס לישראל הצהיר על תמיכתו, כולל העברת השגרירות לירושלים, תוך הימנעות מהבעת תמיכה בפומבי בפתרון שתי המדינות או התנגדות לבנייה בהתנחלויות.

טראמפ הביע התנגדות נחרצת להגירה בלתי חוקית, במיוחד מגבול מקסיקו ומהגרים ממדינות מוסלמיות, תוך התחייבות לבנות חומה בגבול הדרומי ולמנוע חדירה נוספת. הוא הבטיח לבטל את תוכנית אובמה-קר ולהחליפה, הגדיל את תקציב הצבא וסיוע לחיילים משוחררים, וקידם עצמאות אנרגטית ליצירת מקומות עבודה. בתחום החברתי, התנגד להפלות למעט מקרים חריגים, נאם בעצרת נגד הפלות, ומינה שופטים "פרו-חיים" במטרה להפוך את פסק הדין רו נגד וייד. טראמפ התנגד ללגליזציה של חומרים אסורים, תמך בעונש מוות ובשיטות עינויים.

המינוי לנשיא

ב-20 בינואר 2017 הושבע דונלד טראמפ לנשיא ארצות הברית והחל במינויי מפתח בממשלו, ביניהם ג'יימס מאטיס למזכיר ההגנה, רקס טילרסון למזכיר המדינה, וג'ף סשנס לתובע הכללי. הוא כלל בצוותו הבכיר גם את בתו איוונקה, חתנו ג'ארד קושנר, ויועצים נוספים כמו סטיב באנון וקליאן קונוויי.

כהונתו (2017-2021) התאפיינה במדיניות "אמריקה תחילה", שכללה רפורמת מס נרחבת, הגבלות הגירה משמעותיות, מלחמת סחר עם סין, ומשא ומתן מחדש על הסכמי סחר בינלאומיים. בזירה הבינלאומית, טראמפ הוביל מהלכים דרמטיים כמו העברת שגרירות ארה"ב לירושלים, פרישה מהסכם האקלים של פריז, וקידום הסכמי אברהם במזרח התיכון.

תקופת נשיאותו כללה גם אתגרים משמעותיים, במיוחד התמודדות עם מגפת הקורונה שגבתה מאות אלפי קורבנות בארה"ב. טראמפ עצמו הפך לנשיא הראשון בהיסטוריה שהועמד להדחה פעמיים על ידי בית הנבחרים, אם כי זוכה בסנאט בשני המקרים.

לאחר הפסדו בבחירות 2020 לג'ו ביידן, טראמפ טען לזיוף בחירות נרחב, טענות שהובילו למהומות בקפיטול ב-6 בינואר 2021. בהמשך, הפך לנשיא הראשון בהיסטוריה שהועמד לדין פלילי, עם מספר כתבי אישום במדינות שונות.

למרות האתגרים המשפטיים, טראמפ המשיך להיות דמות מרכזית בפוליטיקה האמריקאית, הוביל את המפלגה הרפובליקנית, והתמודד שוב על הנשיאות בבחירות 2024.

בתחילה, היה צפוי כי יריבו למרוץ יהיה הנשיא המכהן ג'ו ביידן, שניצח אותו בבחירות 2020. אך ביידן פרש מהמרוץ לקראת הבחירות והותיר את הדרך פתוחה לסגנית הנשיא קמלה האריס, שהתמודדה במקומו מטעם המפלגה הדמוקרטית. לאחר מערכת בחירות קשה, הצליח טראמפ לגבור על האריס ונבחר בשנית לנשיאות. בכך הפך טראמפ לנשיא השני בתולדות ארצות הברית, אשר נבחר לכהונה שנייה לא ברציפות, כאשר קדם לו גרובר קליבלנד, שנבחר לתקופת כהונה נוספת 132 שנים קודם לכן.