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בבכי נסער; זקן המגידים החסידיים מנה בדמעות שליש את כל הצרות של כלל ישראל
הרבי בכה בדמעות שליש על נכדו הנמק בכלא; כך קוננו אדמו"רי בני ברק על החורבן
לאור הנר ועל כסאות נמוכים | כך קוננו גדולי הדור בעיר התורה על החורבן הנורא
על יד השריד האחרון לימי הזוהר; אלפי יהודים ובכירי הפוליטיקאים קוננו ב'כותל המערבי'
בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים | בחושך ולאור נרות - כך קראו איכה בשכונת 'מאה שערים'
שעות ספורות לפני הצום: האדמו"ר פקד את קבר זקנו שנפטר בערב תשעה באב
בערב תשעה באב | האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא ריתק את תושבי עפולה
בזמן שבארץ ממתינים לביאת משיח: בצד השני של העולם כבר התיישבו על הרצפה
בואי ונצא השדה | המקובל יצא עם חסידיו ל'קבלת שבת בשדה' בעיר הקודש צפת
בשק ואפר | הקנאים התיישבו על כסאות נמוכים מול עבודות הרכבת הקלה בירושלים
הותיר חלל עצום; הגאון רבי בונים שרייבר הספיד את ראש ישיבת מיר זצ"ל • תיעוד
עמל של שנה שלמה | התמימים מכפר חב"ד הגישו את הספר החדש לגדולי הדור
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