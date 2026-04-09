מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
תפנית דרמטית במזרח התיכון: הנשיא טראמפ הודיע על השעיית התקיפות באיראן לשבועיים לטובת ועידת פסגה בפקיסטן. בתגובה להכרזה, שיגרה טהרן מטח כבד לעבר ישראל שגרם לנפגעים ולנזק | צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה בלבנון למרות הפסקת האש (בארץ)
הסלמה דרמטית בחזית הדרומית: בכירי החות'ים בתימן מאשרים ירי ישיר לעבר שטח ישראל ומאיימים לראשונה לסגור את מצר באב אל-מנדב. דובר צבא החות'ים מזהיר כי הכוחות ערוכים להתערבות רחבה נגד "האויב הציוני" במידה והתקיפות באזור יימשכו| האיום המתגבר (בעולם)
בעוד המדינות הנורדיות ממשיכות להוביל את הדירוג וקוסטה ריקה מזנקת לצמרת וגם ישראל תופסת מקום של כבוד, דוח האושר העולמי החדש חושף פער מדאיג: צעירים במדינות המערב חווים ירידה חסרת תקדים בשביעות הרצון מהחיים | החוקרים מצביעים על "שימוש כבד" באפליקציות מבוססות אלגוריתמים כגורם מרכזי לעלייה בשיעורי הדיכאון והחרדה, וקוראים למקבלי ההחלטות לפעול לפני שהמשבר יחריף (בריאות)
מושל קליפורניה גאווין ניוסום, אחד ממתנגדיו הגדולים ביותר של טראמפ בארה"ב אמר בראיון ל'פוליטיקו' כי הוא מתחרט על כך שקרא לישראל מדינת 'אפרטהייד' | לדבריו, הוא הושפע ממאמר של תומס פרידמן ב'ניו יורק טיימס' (חדשות)
במהלך הלילה והבוקר הופעלו אזעקות באזורים נרחבים בשל שיגורים מאיראן | בתוך כשעה שוגרו שלוש מטחים מאיראן לצפון | שיגורים גם מלבנון | אזרח זר נהרג במושב בשרון כתוצאה מפגיעה ישירה | דיווח: טראמפ שוקל לשלוח עוד אלפי חיילים למזרח התיכון | שלוש פלסטיניות נהרגו מפגיעה ליד חברון (חדשות)
המלחמה נגד ציר הרשע עולה שלב: ישראל וארה"ב השיגו שליטה אווירית מלאה בשמי איראן לאחר השמדת 150 מערכות הגנה. ביממה האחרונה חוסלו בכירי איראן בלבנון, הופלו 16 מטוסי קרב של המשטר, והכוחות נערכים לכתישה סופית של מוקדי השלטון בטהרן (תקיפה והגנה)
גורם המקורב לשלטונות באבו דאבי מצביע על הזעם באמירויות בעקבות התדרוכים שיצאו מירושלים, ולפיהם אבו אבי תקפה בעצמה באיראן. יו"ר וועדת החוץ והביטחון וההגנה במועצה הפדרלית האמירותית הכחיש את הדיווח (שאגת הארי)
חיזוק דרמטי ליכולת ההפצצה של צה"ל במבצע "שאגת הארי": ממשל ארה"ב אישר עסקת בזק לאספקת אלפי פצצות קטלניות במשקל חצי טון כל אחת. מזכיר המדינה הפעיל סמכות חירום כדי לעקוף את הקונגרס ולהזרים את התחמושת באופן מיידי למחסני חיל האוויר (תקיפה והגנה)
הבונקר של חמינאי הותקף הבוקר על ידי חיל האוויר | בסביבת נתניהו אומרים כי המשטר האיראני מתערער | אחרי 11 שעות הפוגה, איראן שיגרה 2 מטחים לעבר ישראל. במקביל, אזעקות רבות בגבול לבנון בעיקר בעקבות חדירת כטב"מים | קצין איראני מזהיר את האזרחים: תחזרו להפגין ברחוב? אתם תיהרגו (חדשות)
מתקפת פתע אמריקאית-ישראלית על איראן חיסלה את המנהיג העליון חמינאי ו-40 בכירי משטר בלב הבירה טהראן. המבצע, שנחשף ב-AP, התבסס על מודיעין מדויק של ה-CIA וכלל תקיפות חמקנים שהשמידו תשע ספינות מלחמה ומתקני טילים בליסטיים בתוך דקות בודדות | הפרטים המלאים (מבצע שאגת הארי)
מדוע צה"ל מרחיב בפתאומיות את היקף המילואים, האם חיזבאללה יצטרף למערכה כוללת, ומה חייבים לסיים בעזה לפני שיהיה מאוחר מדי? קצין המילואים הראשי לשעבר ועמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, תא"ל (במיל') דני ון ביורן, מנתח את כל החזיתות בראיון מקיף (בטחוני)
חיל האוויר השלים גל תקיפות עוצמתי נגד מערך הטילים הבליסטיים וההגנה האווירית של איראן. בהכוונת אמ"ן הושמדו אתרי שיגור במרכז המדינה, כולל טילים מסוג 'קדר' שהיו מוכנים לירי לעבר ישראל. המבצע מעמיק את חופש הפעולה האווירי ומסכל איומים אסטרטגיים (צבא וביטחון)